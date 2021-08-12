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英仙座流星雨要來了！最佳觀星地點曝　一張圖教你避開「降雨熱區」

▲▼今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣多雲到晴，中南部受西南風影響有陣雨，大台北、各地山區午後則有雷陣雨。而明日凌晨將是英仙座流星雨豋場的時間，氣象局表示，由於中南部雲多且可能降雨，因此較不利觀星，北部、東半部則是較佳的觀賞地點，建議民眾在少光害、視野廣的位置觀賞。

氣象局預報員李孟軒表示，今日清晨受到西南風、海陸風輻合效應的影響，南部出現短暫陣雨，台南時雨量累積達50毫米，午後大台北、各地山區、近山區平地都可能有雷陣雨，且會伴隨雷擊強陣風等劇烈天氣。

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▲▼今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲各地山區、大台北可能有午後雷雨。（圖／氣象局）

目前台灣位於太平洋高壓西側，雲量以中高層雲系為主，可透過也會使天氣較熱，北部、東北部高溫33到34度，中南部、花東地區31到32度，各地沒下雨時都會比較悶熱。

明後天西南風增強、水氣增多，中南部整天都要留意陣雨或雷雨，尤其是清晨到上午會有明顯雨勢，其他各地則是仍須注意午後雷陣雨。下周一到周三太平洋高壓勢力增強、水氣減少，清晨到上午中南部仍有短暫陣雨，午後山區、北部則有雷陣雨。

▲▼今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲明日起西南風增強，中南部又將有雨。（圖／氣象局）

而英仙座流星雨今年持續時間為7月中旬到8月24日，極大值預估將在明（13）日凌晨3到4時之間發生，每小時最多可能有110顆，氣象局表示，由於中南部是西南風的迎風面，雲量偏多且可能降雨，觀星機率較低，北部、東北部則是較好的觀賞地點，不過仍要注意雲量可能影響觀賞品質。

▲▼今日各地多雲到晴，午後可能有雷陣雨。（圖／氣象局）

▲氣象局建議，北部、東半部是觀星較好的地點。（圖／氣象局）

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