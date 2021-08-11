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快訊／北市鬆綁！動物園、天文館、兒童樂園　開放飲食、放寬人數限制

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增12例本土新冠肺炎確診病例，個案分布為新北市6例最多，其次為台北市4例、基隆市2例。隨著疫情趨穩，台北市政府也擬定下一階段的公共場域開放規劃，將自8月14日起實施。其中，動物園單日入園人次提高到6000人，並開放戶外飲食區；天文館、兒童樂園等，單日預約人數都有放寬，同時並開放指定區域用餐。

台北市長柯文哲表示，基於防疫，跟經濟的平衡，會慢慢解封，但要保持機警，一有風吹草動還是會管制；柯說，過程中疫苗慢慢打、保護力慢慢提高，用這樣撐過去，這策略對台灣最好。

▲▼台北市立動物園。（圖／資料照）

▲台北市立動物園。（圖／資料照）

圖書館：

1.館內席位降載至25%，入館人流降載由20%放寬至40%。
2.暫不開放：館內部份區域、幼兒使用空間及密閉空間、智慧圖書館。
3. 加裝防疫薄膜、地貼標示等待區，提供除菌箱及酒精。

青發處：

1.恢復平日正常開館時間：自上午8:30至晚上9:30。
2.暫不開放：委外廠商、無開窗封閉場所。
3.攀岩場由每（上午、下午、夜間）時段10人放寛為20人，直排輪場由40人放寬為80人。禁止飲食。
4.青少年藝文沙龍展覽採線上/實體雙軌並行，實體展覽採預約制，每時段1小時／30人。

天文館：

1.維持預約制，原本上、下午各150人放寬為上、下午各450人（每日上限900人）。
2.原已開放之展示場及特展區外，並增加開放宇宙探險軌道車、宇宙劇場及立體劇場。
3.指定室內休憩區域飲食。

動物園：

1.維持預約制，每日入園上限從3,600改為6,000人
2.遊客列車採梅花座，規劃戶外飲食區。
3.與動物近距離接觸區域及室內空間、賣站餐廳、貓纜動物園南站暫停開放。

兒童新樂園：

1.營業時間：上午9時至下午5時。僅開放單一出入口。
2.維持入園預約制，每日預約人數由1600放寬為2400人。
3.暫停開放： 親水設施（小小水樂園）、室內表演場館、展覽場館及室內遊戲場。
4.指定園區用餐區域。

▲▼社教機構逐步解封2.0。（圖／北市府提供）

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