25歲台男「騙過美國政府」詐領逾1億紓困金　爽買名車、18K金錶

▲鄭勝文（音譯）詐領美國政府核發的紓困金，獲得上億元新台幣。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部紐約南區檢察官辦公室11日發布新聞稿，指一名台籍男子於去年4月到美國後，進行一系列詐領COVID-19紓困金的行為，取得逾700萬美元的紓困金，並利用該筆錢購車買金錶等，因此判處6年有期徒刑。

新聞稿指出，台籍男子名為鄭勝文（音譯SHENG-WEN CHENG），又作「Justin Cheng」，他被控犯下多起詐欺罪，由美國聯邦法院於11日當天宣判6年有期徒刑。

鄭勝文現年25歲，去年4月利用學生簽證抵達美國就讀賓州州立大學，自稱是創立一系列新創公司的企業家，從去年4月到8月13日間，他利用造假身分線上申請SBA，和透過至少5家金融機構詐領逾700萬美元（約新台幣1.95億元）的政府紓困金，包括薪資保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），以及經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）。他謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元的薪資，但實際員工僅有14人，浮報186人和大筆支出。

為了圓謊只好用更大更細節的謊來掩飾，鄭勝文提交竄改和假造的稅務紀錄，以及偽造電子簽名的薪資紀錄，而在他彙整的薪資總表中，90多位實際上不存在的雇員用的竟然是許多運動員、藝術家、演員和公眾人物的姓名，包括《早安美國》主播、國家橄欖球聯盟（NFL）前球員等人。

文中指出鄭勝文最終成功詐領370萬美元（約新台幣103億元）的紓困金，並將280萬美元存入私人帳戶，還將其中逾100萬美元的金額匯出國外。他未依照PPP貸款要求，將資金投入薪資成本和事業營運等範圍，反而都是個人開支，包括用4萬美元買下一塊18K金的勞力士金錶，每月花1萬7000美元支付豪華公寓的租金，5萬美元用來買公寓家具，還有8萬美元購入賓士S系列轎車等。

事實上除了疫情期間犯下的詐欺案，鄭勝文早從2017年就開始進行證券欺詐，2019年還從數十間新創公司手中詐得38萬美元。鄭勝文於今年4月20日認罪，包括一項對給美國政府的重大詐欺罪名、1項銀行詐機罪名、一項證券詐欺罪名，以及一項電匯詐欺罪。