半張證照都沒有！過來人推爆「這類」公職最好考：錄取率超高

▲公務員被外界視為「鐵飯碗」。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

公務員工作穩定且福利好，因此每年都有不少人擠破頭，想搶下這鐵飯碗。一名網友日前發文表示，他的親戚沒有特殊技能也沒有任何證照，但卻有意考取公職；因此他就好奇，「哪個公職最好考勒？」貼文一出，立刻引發熱議，其中被最多人點名的就是「土木工程」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「哪個公職最好考勒」為題發文，他的親戚住在鄉下，附近大多都是工廠，薪水也不太高，因此便想考看看公職。不過，原PO的親戚並不是名校出身，且身上沒有任何證照和長才，因此才想詢問網友，是不是有比較推薦、比較好考的公職呢？

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▲原PO詢問哪種公職最好考。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛回應，「監所管理員」、「監獄官，因為沒人想做」、「志願役，直接簽下去」、「台鐵」、「警察內軌很好考阿」、「警察消防吧」、「離島最好考」。

此外，有大票網友都覺得「土木工程」相對好考，「土木的錄取率最高」、「認真的說是土木，損耗率一直很高」、「今日土木，明日土城」、「土木榜上有名，土城有我有你」；不過也有網友指出，「土木有科系限制好不，不是誰都能考」、「土木很難好嗎？名額多、補不滿不等於好考」。

▲公職也有許多不為人知的辛苦層面。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

此外，本站曾報導《連續工作35小時！公務員「終身半聾」艱苦歷程曝光 棄百萬鐵飯碗...網全支持》，文中的土木公務員曝光心路歷程，當年823水災發生之際，因為連續工作長達35個小時，加上壓力實在太大，因此隔月忽然發現「單耳聽不見」，經診斷才知道是突發性耳聾。除了耳聾、耳鳴外，他也出現了暈眩及乾嘔的症狀，甚至在某天直接暈倒被送進醫院，一直到辭職後，身心狀態才逐漸好轉。

這名土木公務員表示，公務員並不是不好做，上下班準時、薪水每月入帳、穩定調薪，還有退休保障；不過，即便是鐵飯碗，也會有不為人知的辛苦，壓力之大，或許也非外界能夠想像。