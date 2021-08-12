繳房租都不夠！他怨「普發5000沒很多」　網嘆：比大學生零用錢少

▲網友覺得直接發現金能用來繳水電費、房租等更實際。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

五倍券最快9月中會發放，比照去年三倍券的模式，行政院拍板後引來不少民怨，很多人抱怨應該直接發現金，也有人認為5000元太少，用來繳一間小套房的租金都不夠，有網友就問卦「普發5000元其實也沒很多吧？」

原PO在PTT表示，他在北部租房子一個月7500元，還沒加上一度5元的電費與水費，想領到五倍券得先自己拿出1000元，等於民眾實際是領到4000元，他認為這補貼對人民幫助不大，疫情這段時間大家的損失難以估計，「5000元連住的需求都無法滿足，普發5000元真的很多嗎？」

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▲也有人抱怨1000換5000太少。（示意圖／資料照）



網友指出，政府發放五倍券的目的是振興買氣，鼓勵民眾消費來帶動經濟活動，並非補貼收入，如果是繳不出房貸或是生活有困難應申請紓困，「這筆是促進消費的啦，要大筆到能繳房租的要申請紓困」、「振興≠紓困，答案都攤在那了還想帶風向，不符合紓困資格的人跟著人喊發現金，只是多增加自己的稅務負擔而已。」

底下留言還是不少人抱怨，現階段民眾最需要的是能吃飽，維持生活正常運作，所以直接發現金比較實際，「比大學生的每月零用錢還少」、「不要再用紙本就好，超麻煩」、「不多啊，所以應該直接發現金」、「人家別的國家都發現金還比我們多，人家的政府都沒說人民會存起來。」