　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶低壓「換日線朝西前進」　路徑分歧點曝光！午後慎防雷雨攻擊

▲▼0812衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(12)晨西南局部短暫陣雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今(12)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨。至於換日線附近的熱帶低壓，目前模擬路徑大致偏西，不過經過關島附近的時候路徑就會開始不確定性，仍要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(12)日至下週三(18日)「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」的沉降作用尚不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0812衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。今日各地上半天大多晴朗，應注意防曬，高溫約可達35、36度。今日各地氣溫：北部24至35度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。

越過換日線附近的「熱帶低壓」，美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1千公里；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑；顯示出此「熱帶低壓」模擬的「不確定性」太大，進一步討論？大早了、無意義，還是持續觀察吧！至於下旬西北太平洋的颱風活動如何？中旬的模擬既已無法確定，下旬的模擬更不可信，故再多的臆測，也是枉然。

▼最新(11日20時)美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1千公里(左圖)；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼0812衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷這原因：48hrs後症狀不能忍
美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗　「不會拋下你們」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

尷尬！入選2021必比登「3店竟歇業中」　1家緊急宣布復業

熱帶低壓「換日線朝西前進」　路徑分歧點曝光！午後慎防雷雨攻擊

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版：讓兩個女人受傷

九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷「這原因」：48hrs後症狀不能忍

快訊／曾有確診者到訪！新光三越A8店深夜緊急消毒　公告全文曝光

AZ第二劑間隔「超過12週」也沒問題　張上淳：免疫反應仍佳

與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

北市府公布2確診者「足跡圖」！連2天搭捷運　去過銀行、遠百

可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

父離世一家5口回家奔喪遇火劫　3寶媽恢復心跳老公、2子女身亡

只顧玩手機！被女友剪刀腳夾擊　下秒對臉放臭屁...她：我等很久

道地台語凶狠問妻「在家的地位」秒慫對話瞬間弱掉網友全笑慘！

好市多見「爬西瓜山」挑貨大媽 鐵架上狂踩...網怒：很多都裂開

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

尷尬！入選2021必比登「3店竟歇業中」　1家緊急宣布復業

熱帶低壓「換日線朝西前進」　路徑分歧點曝光！午後慎防雷雨攻擊

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版：讓兩個女人受傷

九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷「這原因」：48hrs後症狀不能忍

快訊／曾有確診者到訪！新光三越A8店深夜緊急消毒　公告全文曝光

AZ第二劑間隔「超過12週」也沒問題　張上淳：免疫反應仍佳

與民醫同抗疫　部立新營醫院提供新冠肺炎PCR檢測服務

北市府公布2確診者「足跡圖」！連2天搭捷運　去過銀行、遠百

可以打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間點曝光

氣沒收到房租！房東微笑射殺2女租客　狂轟9槍害他命危

常吃火鍋小心誘發痛風　醫揭「代謝異常關鍵」：愛喝湯先踩雷

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

五倍券最快9月中發放！　選數位券再享3重優惠

尷尬！入選2021必比登「3店竟歇業中」　1家緊急宣布復業

張孝全、張睿家一戰成名作經典！　《盛夏光年》15週年重返大銀幕

美國通膨升勢放緩　美股道瓊標普收盤創新高

353艘貨船海上大塞車！　全球港口負荷陷65年來最大危機

無視尺度！禁片《裸體午餐》車震、異形獸交　一刀未剪登大銀幕

美議員透露：美國將贈台灣400萬劑疫苗　「不會拋下你們」

沒枕頭？「雙腳一甩」放頭後面睡 超強柔軟度！路邊阿姨也嚇一跳

生活熱門新聞

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

9/1能準時開學？教育部給回應

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

偷吃許藍方！人夫醫師道歉　一句話遭網洗版

曾有確診者到訪！新光三越A8店深夜緊急消毒

許藍方二度傷害醫師夫妻！美女律師揭原因

能打莫德納了？　陳時中回應「加購2000萬劑」時間曝光

誰外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

許藍方恐「錯過機會」！美女律師16字回應

民怨高鐵未開自由座　陳時中尷尬回應

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

更多熱門

相關新聞

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

防午後大雷雨！氣象專家吳德榮表示，今天（11日）到下周二午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率；剛跨過換日線的一個熱帶雲系，美、日皆定為熱帶低壓，美國甚至預測今日即可達颱風強度。根據國際命名，若成颱將是今年第12號颱風「奧麥斯」（Omais，美國提供，漫遊之意），而各國模式最新模擬其路徑也出爐。

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

快訊／2縣市大雨！　可能有數個颱風發展時間曝

快訊／2縣市大雨！　可能有數個颱風發展時間曝

有利颱風生成時間曝　今起午後防強對流

有利颱風生成時間曝　今起午後防強對流

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

王品收掉沐越！全台門店營業到8/31

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

人夫煽情求愛許藍方「我努力嘗試跟你連結」

賈永婕女兒赴美讀書　朱蕾安親接機「少女顏」引美男大生開把

黑人用安博盒子看盜版奧運！法務部說話

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

即／路透：家樂福將出售台灣事業

九把刀岳母打疫苗4天過世！醫聽症狀一致判斷

正妹YouTuber佐藤希直播中…房門突打開伸出1隻手

認了與許藍方「上摩鐵至少3次」

9/1能準時開學？教育部給回應

醫美正宮超仙美照曝！怒斥許藍方說謊

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

星二代出櫃赴美結婚！曬接吻閃照…未婚妻背景超狂

更多

最夯影音

更多
騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！
趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

趙正平錄影宣布離婚！結束6年婚姻　「我是個失敗的丈夫」：要把妻子再追回來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

《俗女養成記2》「他」開口求婚　爸爸正感動發言...下秒卻...

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

醫師人夫認外遇2個月！偕夫人發聲　許藍方再打臉「沒跟康先生去摩鐵」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面