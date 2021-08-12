熱帶低壓「換日線朝西前進」　路徑分歧點曝光！午後慎防雷雨攻擊

▲今(12)晨西南局部短暫陣雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

今(12)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨。至於換日線附近的熱帶低壓，目前模擬路徑大致偏西，不過經過關島附近的時候路徑就會開始不確定性，仍要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(12)日至下週三(18日)「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」的沉降作用尚不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。

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▲清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。今日各地上半天大多晴朗，應注意防曬，高溫約可達35、36度。今日各地氣溫：北部24至35度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。

越過換日線附近的「熱帶低壓」，美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1千公里；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑；顯示出此「熱帶低壓」模擬的「不確定性」太大，進一步討論？大早了、無意義，還是持續觀察吧！至於下旬西北太平洋的颱風活動如何？中旬的模擬既已無法確定，下旬的模擬更不可信，故再多的臆測，也是枉然。

▼最新(11日20時)美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，行至東經130度時，南北分散程度已超過1千公里(左圖)；歐洲(ECMWF)系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬弱了許多，通過東經145度後，大多已無法繪出完整路徑(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）