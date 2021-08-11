打莫德納「瘋狂掉髮」！櫻花妹親曝恐怖過程　1月後幾乎全禿

▲ 她7月中開始購買假髮，右為21日掉髮狀況。（圖／翻攝自ameblo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名年輕女子6月底接種第一劑莫德納疫苗，當天僅有接種部位疼痛、疲倦症狀，並無發燒，未料隔天開始大量掉髮，一個月後頭髮已經稀疏至頭皮清楚可見，幾乎全禿，南韓媒體更稱幾乎是「新生兒的髮量」。她親自在部落格上記錄過程，照片令眾多網友震驚。

女網友ayapipipiii於7月底在個人部落格上發文說明，她在6月29日接種莫德納疫苗，當天感覺手臂疼痛、渾身無力，皆屬常見的疫苗副作用，但7月1日起發現掉髮量變多且頻頻起疹子，起初以為是換季影響，並未在意，沒想到隔天洗頭後，浴室排水孔累積的髮量和一隻老鼠差不多大，房間地上也有許多頭髮，接著在7日發現3塊圓禿。

時間來到7月13日，枕頭上全是頭髮讓她飽受打擊，但在她購買的假髮寄到後馬上恢復精神，17日留下「人生中第一次以頭皮感受到風的寶貴體驗」。接種約滿3周的21日，她就醫求助，但掉髮仍在持續，31日頭皮已經清楚可見，但仍以僅剩的頭髮紮起小小的馬尾，「還是可以做髮型」。

她在文中強調，目前很難證明疫苗與掉髮間的關聯，但確實有一定數量的人接種後出現脫髮困擾，而她接受各種檢查後，並未找到任何可能導致脫髮的原因，7月底也接種輝瑞作為第二劑。醫生也向她說明，目前無法斷言掉髮是疫苗造成，因果關係難以證明。

她鼓起勇氣公開照片，希望為有相同困擾的人帶來鼓勵，並持續在部落格更新治療狀況，目前使用醫師開的類固醇藥膏，有長出些微毛髮，10日到大醫院接受檢查，診斷應為圓形禿，但目前還不確定，2周後得再接受皮膚切片檢查。她在最近一則文章中樂觀表示，會專注於治療，也正物色新的假髮與頭巾。

她的狀況令許多網友震驚不已，紛紛留言表示，「太衝擊了，祝妳治療順利，妳還年輕，一定會康復的」、「謝謝妳鼓起勇氣發文」、「我女兒是打輝瑞後大部分頭髮都掉了」、「謝謝妳寶貴的紀錄，除了掉髮外，妳的身體還好嗎？希望妳早日康復」。

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