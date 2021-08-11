北市親子館、育兒友善館、兒少據點　17日起有條件開放

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心近日宣布有條件開放社區照顧關懷據點、親子館。針對台北市社區型幼童服務，台北市政府今（11）公布相關鬆綁、降級房疫措施，並配合中央疫情指揮中心規定，17日起有條件開放親子館、育兒友善館、兒少據點。

親子館僅開放親子入館，停辦各類活動課程，管制入館對數採網路預約單場次館內總人數含工作人員上限為50人。育兒友善館僅開放親子入館，暫停辦理外展服務、親子活動及課程，採電話預約，每館開放3至5對親子入館。兒少據點開放課業輔導及據點空間使用，分組分流降載50%，以可保持室內1.5公尺社交距離為前提，停辦其他各類活動課程。

有關開放前準備，北市府有6點指引，一、開館3日前應依中央指引，完成防疫查檢表報臺北市社會局備查；二、未施打疫苗或接種未滿14日之場館人員須每周快篩陰性（首次開館須提3日內陰性證明）；三、採實聯制並完成入館紀錄單；四、調整每日場次，縮短每場次開放時間，並於各場次間進行館內清消；五、館內禁止飲食，除必要之飲水；六、其他配合中央110年8月6日頒布「親子館因應COVID-19防疫管理指引」。

▼北市社區幼童及兒少服務降載啟動。（圖／北市府提供）

