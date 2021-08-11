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當舉國惶恐時刻　他曝和柯文哲視訊：若防疫鬆懈「後果我負責」

▲▼柯文哲視察環南市場。（圖／北市府提供）

▲柯文哲日前與夫人陳佩琪一起到環南市場買菜。（圖／北市府提供）

文／沈政男／精神科醫師

台北市今天（指昨天10日）清零了！

距離5月11日萬華疫情爆發，剛好三個月。

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在這過程裡，有多少人認為台北市不可能清零，清零很困難，或者清零不容易？一直到7月下旬，都還是有檯面人物這麼認為。

然而，還是有人在這過程裡，一直鼓勵大家，清零絕對可能，疫情已經越來越樂觀，不要放棄清零。

事實上，在7月19日，我跟柯文哲市長視訊聊天的時候，他有跟我說，他對台北市能否清零起了懷疑。那時，我鼓勵他，台北市一定可以清零，千萬不要放棄清零，市府團隊已經做得很好，一定要繼續加油。

為什麼柯市長要跟我視訊？因為我寫了好多防疫文章，他的幕僚有看到，轉知給他。

要知道在那個舉國惶恐的時刻，你要對疫情表達樂觀看法，必須承受多少壓力？

「喔，你把疫情講得這麼樂觀，如果讓大家鬆懈防疫，後果你要負責嗎？」

我說：可以喔，我來負責！

因為，我比你看得更清楚，遠遠。

有人說現在想要跳舞，我則是又聽了一遍〈雨傘情〉。過去三個月，我每天都聽〈雨傘情〉，我要讓音樂跟那段時間的氛圍綁在一起，那麼以後我就會輕易想起它。

大家繼續加油，台灣就要清零了！

也請給台北市府團隊鼓勵與肯定，他們很辛苦，也做得很好。

更要給柯文哲市長加油。說實在的，看到他受到那麼多人莫須有的攻擊，很多甚至是來自他最熟識的醫界，有時候實在令人不捨。一個台大名醫，好好醫生不做，為什麼要淌政治渾水？看人不是看什麼溫良恭儉讓啦，要有大是大非。有機會我再把檯面人物的真面目跟大家說。

※本文已經沈政男醫師授權刊登，未經同意請勿轉載。

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