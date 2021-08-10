高大成騎CUXI躲太陽…被檢舉吞罰單酸「寧可中暑」！網友兩派戰爆

▲法醫高大成在臉書PO出罰單。（圖／翻攝高大成臉書）

記者莊智勝／台中報導

知名法醫高大成今(10日)在臉書PO出交通違規罰單，表示7月上旬從殯儀館進行行政相驗後，回程途中停等紅燈時因太陽毒辣，所以超越白色停止線、停到紅綠燈陰影處躲太陽，不料卻因此遭人檢舉開罰900元。該則PO文曝光後立即引起網友兩派論戰，甚至還有粉絲建議申訴，對此，高大成則緩頰「不必啦！藉此提醒大家停等紅燈，無論汽機車，都應避免超越白色停止線！」

「罰鍰900元可以到診所掛號6次(掛號費150元)！」高大成今午在臉書心痛PO出違規罰單，表示7月9日下午2時許才剛結束台中市立殯儀館的相驗工作，返程途中行經北區北屯路、德化街口，因午後太陽毒辣，停等紅燈時稍稍往前跨越白色停止線，躲到紅綠燈陰影下躲太陽，不料竟遭民眾拍照檢舉，並在今天收到掛號信。

高大成表示，收到掛號信後打開一看，「原來是流傳許久的民眾檢舉！停等紅燈…突然有個想法，寧可中暑也不能超越白色停止線，毋免肖想找影子躲太陽；寧可緊急剎車被後車追撞，也不可以跨越白色停止線！」

該則貼文曝光後立即引起兩派網友論戰，有人狠酸「違規就違規，熱的話應該建議市府規劃種樹比較實在」、「違規就違規，和是否檢舉無關吧」、「術業有專攻，您法醫專業強，但交通意識弱」、「違規就違規，牽拖那麼多」、「您還是開車好了，騎個機車藉口那麼多」、「違規就閉嘴吧！」甚至還有網友直指「違規是事實，花錢消災囉！罰單就不用PO上來給大家看！」高大成則當場回應「這是我臉書，我愛怎麼PO，甘你P事！」

▲高大成遇到酸民直接回擊。（圖／翻攝高大成臉書）

但也有網友認為檢舉人太無聊，痛斥「到底是妨礙到誰？吃飽太閒」、「壞人不去抓，專抓這些微罪可不罰的老百姓」、「先繳給他啦，改天再相驗回來」、「魔人沒在管你有什麼理由的，他只是想滿足自己的慾望」、「我路邊騎，超過99%的人都超過白線，要檢舉的話檢舉不完的」、「高醫師真親民，騎CUXI！」此外，還有粉絲建議可以申訴，高大成則緩頰「不必啦！藉此提醒大家停等紅燈，無論汽機車，都應避免超越白色停止線！」

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）