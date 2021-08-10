許藍方「劃出鮮血也要愛」被洗版　喊話臭酸民：祝你早日獲得救贖

▲許藍方有「最美博士」之稱。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美博士」之稱的性事專家許藍方常大方分享難以啟齒的性知識，受到許多人喜愛，然而，今早卻被爆出劈腿人夫的不倫戀。她在被週刊爆出的前一天，才在臉書發表對愛情的看法，同時也於文末向「可憐臭酸民」喊話，希望這些人可以「早日獲得救贖」。

許藍方今被爆出劈腿人夫的不倫戀，她昨（9）日才在臉書上發表對愛情的看法，提到如果想要擁有幸福，「就得勇敢『去愛』」，至於如何知道對方是對的人，那就得讓自己先成為對的人，「緊牽那個與其相處你會想要更幸福的人的手，即使被荊棘劃出了鮮血，也決心共度每個難關、攜手走過每一步、舞出你們的命運。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許藍方在文末還表示，「希望可憐臭酸民，也能漸漸感受到社會僅剩下的溫暖」，學習在簡單的滿足中大笑、在進步中成長，「如果憤世忌俗是你的信仰，那麼⋯祝福你早日獲得救贖。」

捲入不倫戀之後，不少網友也在該篇貼文底下留言回應，「之前我一直說博士紙上談兵，沒有實戰經驗，對不起，我錯了啊」、「可以勇敢去愛，但也要不偷不搶好嗎」、「你到底有無介入別人婚姻呢」、「一早就看到令人遺憾的消息，但這種事情不能勇敢去愛，這已經是破壞」、「怕關版，先置一個板凳」。

許藍方被爆出不倫戀後，昨晚的一席言論顯得格外諷刺。根據週刊報導，許藍方與已婚醫師從去年9月就交往並發生關係，兩人不僅互稱寶貝，還會分享性高潮的反應，同時，她更說要將兩人的性愛經驗當成「朋友的故事」公開分享。對此，許藍方的經紀人否認有此事。