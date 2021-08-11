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門口有「可疑紙箱」　警差點call防爆小組...物流公司掉的啦

▲▼警方獲報路上有個可疑紙箱，警苦思要不要通知防爆小組。（圖／民眾提供）

▲警方在路上發現可疑紙箱，苦思要不要通知防爆小組。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區太順五街一家工廠門口驚見一只可疑紙箱，屋主擔心是不是爆裂物，警方獲報到場，一度也苦思該不該通知防爆小組，後來在紙箱外發現有收貨人資料，這才放下心中大石，認為是被丟包的包裹，經連繫劉姓收貨人來派出所領回，劉男直呼太離譜，一定要投訴物流公司。

▲▼警方獲報路上有個可疑紙箱，警苦思要不要通知防爆小組。（圖／民眾提供）

台中市警五分局東山派出所日前接獲民眾來電，家門口放有陌生紙箱，值班員警接聽完電話面面相覷，討論著該不該通知防爆小組? 巡佐許信偉、警員邱國峰表示，沒關係，先到現場看看情況再說，2人一到現場發現是包裝完好的紙箱，加上紙箱上有收貨人連繫方式，研判應是送貨員所遺落的包裹。

▲▼警方獲報路上有個可疑紙箱，警苦思要不要通知防爆小組。（圖／民眾提供）

報案民眾表示，因為看過新聞，有人會隨便放置物品在他人家門或是車上，待有人去碰觸後，突然出現嚷嚷物品減少或毀損等情形來詐欺，因此才報警處理。

▲▼警方獲報路上有個可疑紙箱，警苦思要不要通知防爆小組。（圖／民眾提供）

警方根據紙箱上的資料連繫劉姓男子到派出所領回，劉男一見自己所訂購的物品竟然出現在派出所，直呼物流公司太離譜了。

警方也呼籲，若是遇到此類狀況或是拾得遺失物，不要有將物品占為己有的想法，因為現在監視器很多，一經調閱查證屬實，還會吃上官司，得不償失。

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