框酒店妹全場「帶去學校上課」　台獨機關槍復出！彎腰照片驚呆

▲李柏璋帶酒店妹去學校點名。（圖／翻攝李柏璋臉書）



網搜小組／劉維榛報導

消失3年的「台獨機關槍」李柏璋在10日深夜震撼發文，他表示終於拿到大學文憑，接著自爆讀了5年期間，曾喝酒喝到ㄎㄧㄤ掉，把酒店妹框出場後，再帶她去學校點名順便給老師欣賞，照片曝光後引暴動。文末，李柏璋也拋出狠話「那些跟我有仇的，你們等著吧。」

「我這個小廢物又復活了！」李柏璋在臉書表示，這3年選擇神隱沒發文，就是想遠離是非，「鑒於我每次在外惹事，都害的身邊的朋友家人被我拖下水，甚至還有垃圾名嘴拿我家人的照片在那邊靠北，完全背離禍不及家人的基本江湖道義，造成許多不必要的紛爭，也傷害到無辜的人。」

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話鋒一轉，李柏璋說，時不時都會收到網友私訊關心是否還有呼吸，因此決定來分享「這幾年的荒謬生活！」李柏璋自爆，以前上課前會跑去酒店喝酒玩耍，玩到一半又把酒店妹框出場，帶去學校點名給老師欣賞。

為了避免被網友出征「豪洨」，李柏璋也曬出IG照片證明，「當時我還叫她一定要換衣服，不然穿上班的便服去學校點名，我他X一定被老師死當，還好這個妹子很配合也很聽話，所以除了買全場外」，由於當下李柏璋已喝到ㄎㄧㄤ掉，「我記得那天下課，我還獎賞這個酒店妹去看電影按摩，雖然整個酒醉也不知道我到底看了殺小！」

李柏璋也上傳另張酒店照片，只見前方酒店妹彎著腰夾菜，李柏璋表示，「在台北要去酒店吃晚餐，建議選擇早番，因為越早去才有漂亮的小姐能選，八點後到，就只能吃剩菜了，所以通常我們都六點前就開好包廂開喝，然後喝到快八點時，我再搭計程車回學校點名，應該也可以算是時間管理大師了吧！」

▲酒店妹彎腰服務「裝食物」！（圖／翻攝李柏璋臉書）



那一段時間，儘管李柏璋白天修學分、晚上也奮發上課，但生活實在太糜爛，最終仍被校方宣告延畢，「只能看著同學笑開懷的早我一步離開校園，實在讀到很想哭」，李柏璋甚至時常上課上到一半，就跑去超商買酒消愁，但一轉念，李柏璋決心奮發向上，「課修好修滿、不要再翹課、逃學。」

「還好我這個小廢物的勤奮與努力，還是感動了上蒼！」李柏璋自豪表示，終於在大五這個暑假，終於在三十歲前我拿到了大學文憑、也終於不用再被笑是高職學店仔了，「拿到大學畢業證書代表我他媽復活了，那些跟我有仇的，你們等著吧。」

▼李柏璋撂狠話，「跟我有仇的，你們等著吧！」（圖／翻攝李柏璋臉書）

