　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

▲▼遠傳,異地辦公,資安,雲端,新冠肺炎,COVID-19。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲25K剪輯師被逼做雜事，她被資遣反鬆一口氣。（圖／翻攝自PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

大學畢業季後，許多新鮮人已經開始投履歷、找工作，有些人甚至已經步入職場。一名網友在Dcard表示，她是一名社會新鮮人，最近剛找了一份剪輯師工作，不料正式上班後，公司不但不配給電腦，甚至要求做一些與應徵內容不符的工作，最後公司更拿「動作慢」把她資遣了，但也讓她鬆了一口氣。

一名女網友在Dcard說，她是今年畢業的社會新鮮人，也很順利找到了一份剪輯師工作，工作有兩個月的試用期，過了試用期後才保健保，不料上班的第一天就發生問題，原本以為公司會提供電腦，結果竟然是要她自己準備，負則人還疑惑地問她「你上班沒帶電腦怎麼工作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來進入狀況後，她就開始瘋狂拍攝、瘋狂剪輯影片，加上時不時還要忙老闆交代的事情，結果又一天老闆竟然說「你來兩個禮拜了，怎麼沒看到你剪出什麼影片」，讓她相當傻眼，她光是第一天就剪了3支影片，之後還一邊剪影片、一邊協助拍攝公司需要的影片，沒想到還是被嫌了。

直到最近幾天，老闆突然要求「製作圖片」，由於她只會剪輯，沒有學過製作圖片，所以一邊摸索一邊製作，但做好很多個版本，老闆都表示不滿意，但卻又說不出哪裡不滿意，當天下班也收到老闆的資遣通知，「原因動作太慢，不會做圖，而且沒有好的工具可以使用」

原PO感嘆，她上班10多天，剪了20多支影片，加上各種瑣碎的雜事，這樣動作真的很慢嗎，至於沒有好的工具可以使用，電腦不是應該公司要配給嗎，加上應徵剪輯師，卻還要製作圖片，讓她覺得是被騙進來的，被資遣後也覺得鬆了一口氣，不然真的太壓抑了。

其他網友看了紛紛表示，「離職後，順便檢舉吧，好扯的公司」、「不要氣餒被資遣，你要開心，離開一個奇怪的工作」、「恭喜脫離苦海，下一份再加油」、「很爛的公司唉，25000還要人家做牛做馬喔」、「原PO加油，不過也要建議你，自己還是要有一台好電腦喔，剪輯師這一行，自己接案才賺錢，領死薪水真的很少」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

頂流男星遭爆交往女粉絲「事後要求吃藥」　3暗示燒到楊洋！經紀人怒發聲

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

3男晨跑遭瘋狗浪襲擊釀1死1傷 餐飲董座骨折進ICU：謝謝關心

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

不慎把芭比頭弄斷！他全力修復竟成「小頭怪娃」…女兒1秒哭更慘

8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

韓正妹加油「貼身洋裝細腰豐臀」！網神出IG竟是擁有31萬粉網紅

林昀儒走秀畫面曝光！生澀靦腆模樣超圈粉　萌翻網友：可愛度破表

快訊／盧碧回魂復活飆速前進！大雷雨國家警報響　5縣市豪大雨

威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

快訊／土城街頭凌晨爆喋血　1男「胸口中刀」送醫

鬼月16項祭拜禁忌！　命理師警告：拜錯小心衰整年

「中華台北不存在」　美專家：派高層領導人去台灣，助破北京封鎖

88節前夕把父親趕出家門！　無賴男揚言自焚還咬傷2員警

快訊／高鐵今晨宣布「全線恢復正常運行」　搶修16小時排除

快訊／高雄凌晨4點24分發生4.3有感地震　最大震度嘉義大埔4級

不爽小女友遭「多人輪灌酒」約談判　17歲少年派出所旁脖子中刀

新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

生活熱門新聞

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

恐怖巧合！原盧碧激似62年前八七水災

農曆七月「這生肖」事業財富雙贏

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

台中接種站驚見「低胸白紗女」！10秒影片讓網狂重播

韓國加油妹爆紅！網搜IG竟是31萬粉網紅

他修復芭比頭竟成怪娃！女兒1秒哭慘

鬼月夢到「女鬼索命」竟是大吉　10種夢境發大財

8／10游泳池有條件開放！專家曝2隱憂

林昀儒走秀影片　網：可愛度破表

更多熱門

相關新聞

超雷10大履歷經驗大公開　「快閃族」是最大禁忌

超雷10大履歷經驗大公開　「快閃族」是最大禁忌

百思不得其解，為什麼一直找不到工作？其實問題可能出在你的履歷，根據人力銀行調查上班族求職經驗後發現，如果你是「快閃族」也就是每份工作都不到3個月、有違法紀錄等都會成為你求職路上的絆腳石。

文元校犬離世！校長頒畢業書送別

文元校犬離世！校長頒畢業書送別

畢業即就業無縫接軌

畢業即就業無縫接軌

台東首位　蜂農蔡杰憲獲蜂蜜產銷履歷驗證

台東首位　蜂農蔡杰憲獲蜂蜜產銷履歷驗證

師到家幫妹妹辦畢典！71秒讓網噴淚

師到家幫妹妹辦畢典！71秒讓網噴淚

關鍵字：

畢業履歷

讀者迴響

熱門新聞

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

教練「出拳揍馬」遭撤銷奧運資格

88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

宏匯廣場人潮爆！民眾「等1小時」取不了餐

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

馬兒不配合！奪金熱門馬術0分爆哭

賽前20分鐘抽馬　金牌摔成31名爆哭

日美當颱風！原盧碧登陸為何不發警報

盧碧再復活！甩尾豪大雨再炸2天

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

不斷更新／8日全台停班停課懶人包

更多

最夯影音

更多
怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」

怕爆！垂耳兔挑戰給獸醫剪指甲 小短腿緊張狂抖「使出無影腳」
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

豪雨炸高雄！桃源明霸克露橋斷裂　不敵洪水「整座解體」驚悚畫面曝

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

張柏芝和兒子索吻！穿細肩低胸衣疑走光　曝Quintus清晰正面…網讚：遺傳爸媽基因

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面