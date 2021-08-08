新鮮人「2詭異理由」遭資遣！領25K工作內容曝　網：恭喜脫離苦海

▲25K剪輯師被逼做雜事，她被資遣反鬆一口氣。（圖／翻攝自PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

大學畢業季後，許多新鮮人已經開始投履歷、找工作，有些人甚至已經步入職場。一名網友在Dcard表示，她是一名社會新鮮人，最近剛找了一份剪輯師工作，不料正式上班後，公司不但不配給電腦，甚至要求做一些與應徵內容不符的工作，最後公司更拿「動作慢」把她資遣了，但也讓她鬆了一口氣。

一名女網友在Dcard說，她是今年畢業的社會新鮮人，也很順利找到了一份剪輯師工作，工作有兩個月的試用期，過了試用期後才保健保，不料上班的第一天就發生問題，原本以為公司會提供電腦，結果竟然是要她自己準備，負則人還疑惑地問她「你上班沒帶電腦怎麼工作」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來進入狀況後，她就開始瘋狂拍攝、瘋狂剪輯影片，加上時不時還要忙老闆交代的事情，結果又一天老闆竟然說「你來兩個禮拜了，怎麼沒看到你剪出什麼影片」，讓她相當傻眼，她光是第一天就剪了3支影片，之後還一邊剪影片、一邊協助拍攝公司需要的影片，沒想到還是被嫌了。

直到最近幾天，老闆突然要求「製作圖片」，由於她只會剪輯，沒有學過製作圖片，所以一邊摸索一邊製作，但做好很多個版本，老闆都表示不滿意，但卻又說不出哪裡不滿意，當天下班也收到老闆的資遣通知，「原因動作太慢，不會做圖，而且沒有好的工具可以使用」。

原PO感嘆，她上班10多天，剪了20多支影片，加上各種瑣碎的雜事，這樣動作真的很慢嗎，至於沒有好的工具可以使用，電腦不是應該公司要配給嗎，加上應徵剪輯師，卻還要製作圖片，讓她覺得是被騙進來的，被資遣後也覺得鬆了一口氣，不然真的太壓抑了。

其他網友看了紛紛表示，「離職後，順便檢舉吧，好扯的公司」、「不要氣餒被資遣，你要開心，離開一個奇怪的工作」、「恭喜脫離苦海，下一份再加油」、「很爛的公司唉，25000還要人家做牛做馬喔」、「原PO加油，不過也要建議你，自己還是要有一台好電腦喔，剪輯師這一行，自己接案才賺錢，領死薪水真的很少」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘