美譴責中國報復立陶宛　外交部：鼓勵各國與台灣發展實質關係

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

中國不滿立陶宛決定允許我國開設「台灣代表處」，宣布召回立陶宛大使，美國國務院昨（10日）譴責中國報復性作為。對此，外交部發言人歐江安今（11日）回應表示，感謝拜登政府持續力挺台灣，美方關切中國對他國與台灣的無理威脅，也再度鼓勵各國與台灣發展實質關係。

歐江安說，對於中國為立陶宛將設立台灣代表處而召回中國駐立陶宛大使一事，外交部注意到美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日在國務院例行記者會時回應，美方與立陶宛站在一起，並譴責中國近期報復性作為，美國支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係，力抗中國的威迫行徑，並指台灣是公衛、先進製造及民主治理等領域的全球領袖，國際社會皆受惠於與台灣的往來，包括美國在內。

歐江安說，外交部對美方上述言論表示歡迎，並感謝拜登政府持續力挺台灣，公開支持台灣與立陶宛互設代表處，美方關切中國對他國與台灣的無理威脅，也再度鼓勵各國與台灣發展實質關係，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；我方不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。