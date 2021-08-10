美日會面重申台海和平穩定　外交部感謝：持續與理念相近國家合作

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日在華府與日本國家安保局長秋葉剛男（Akiba Takeo）會晤，台海和平穩定再次成會談焦點之一。對此，外交部發言人歐江安今（10日）回應表示，感謝美國、日本政府持續展現對台海和平的重視，我國將持續與理念相近國家合作，捍衛民主制度與共享價值。

歐江安表示，美國務卿布林肯與日本國家安全保障局局長秋葉剛男9日在華府會晤，雙方會中強調維持台海和平穩定的重要性，並重申美日同盟維繫包容、自由、開放印太地區的重要性，外交部對此表達誠摯歡迎，並感謝美國、日本政府持續展現對台海和平穩定的重視。

歐江安說，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，拜登政府上任以來，也持續展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視，並多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，強調美國對台承諾「堅若磐石」。

歐江安說，日本自安倍政府至菅政府，對台灣極爲友善，不但公開支持我國國際組織參與，日本多位政府高層對台灣安全的重視，以及在各重要高層會談，皆主動重申台灣和平穩定的重要性，此外，在台灣疫情嚴峻時刻，美、日兩國也分別無償提供我國250萬劑及330萬劑疫苗，都讓台灣人民銘感於心。

歐江安強調，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、日本以及其他理念相近國家緊密合作，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。