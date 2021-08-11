　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小米第一代機器狗「鐵蛋」首亮相　售價4.3萬元全球限量1000台

▲小米第一代仿生機器狗CyberDog「鐵蛋」。（圖／翻攝環球Tech）

▲小米董事長雷軍在發表會現場與機器狗鐵蛋互動。（圖／翻攝環球Tech）

記者魏有德／綜合報導

小米董事長雷軍2021年度演說及新品發表會今（11）日凌晨結束，一共推出包括MIX4、小米平板5在內共6項新品。其中，最引人注意的便是小米第一代仿生四足機器人CyberDog（機器狗）「鐵蛋」首度亮相，目前全球限量1000台，有700台為工程探索版，售價9999元人民幣（約新台幣4.3萬元）。

▲民眾在小米旗艦店收看雷軍2021年度演說及新品發表會。（圖／CFP）

▲民眾在小米旗艦店收看雷軍2021年度演說及新品發表會。（圖／CFP）

《環球Tech》報導，雷軍介紹，CyberDog仿生四足機器人不僅有仿生的運動步態，還擁有仿生的視覺和聽覺交互體驗，讓他可以聽從指令、識別主人甚至自動跟隨主人運動。此外，CyberDog還有一個可愛的名稱叫做「鐵蛋」，小米工程師認為，「叫鐵蛋命比較硬，項目容易成功。」

公開資訊顯示，鐵蛋搭載高精度環境感知系統，全身有11個高精度傳感器向AI大腦即時傳輸訊息，使其可以感知圖像、光線、距離、速度、聲音等環境情況，還原更擬真的生物反應。

▲小米第一代仿生機器狗CyberDog「鐵蛋」。（圖／翻攝環球Tech）

▲小米第一代仿生機器狗CyberDog「鐵蛋」。（圖／翻攝環球Tech）

雷軍在現場即興演示了「鐵蛋」的各項技能，包括跟隨主人的命令翻滾、互動等。此外，用戶可以藉由語音、遙控器、手機等多種方式操控CyberDog。使用者可唸出「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞，向CyberDog下達命令。

雷軍在發表會上也宣布，小米將成立機器人實驗室，在該領域進行持續探索。據了解，CyberDog「鐵蛋」全球限量1000台，700台為工程探索版，定價為9999元人民幣。

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情期間「禁止遛貓狗」　陸地方政府發文：將不定期上街捕捉

香港教協解散　港媒：「職工盟」是下一個目標！

貨輪「16人陽性」求助事件後　寧波舟山港今增1人染疫

「為了弟弟還是弄死妳吧！」母親勒殺22歲女兒　父幫忙處理屍體

加國商人史佩弗判決出爐！　間諜罪成立判刑11年

小米第一代機器狗「鐵蛋」首亮相　售價4.3萬元全球限量1000台

國際航班涼了！南京祿口機場改造延長　管理層落馬

日媒專訪蔡英文談「台海軍事威脅」　國台辦：打錯算盤、注定失敗

中國召回大使歷史上僅3次！「都與台灣有關」：上一次因李登輝

歡唱也要「政治正確」　中國徹查卡拉OK歌單：不得危害國家統一

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

疫情期間「禁止遛貓狗」　陸地方政府發文：將不定期上街捕捉

香港教協解散　港媒：「職工盟」是下一個目標！

貨輪「16人陽性」求助事件後　寧波舟山港今增1人染疫

「為了弟弟還是弄死妳吧！」母親勒殺22歲女兒　父幫忙處理屍體

加國商人史佩弗判決出爐！　間諜罪成立判刑11年

小米第一代機器狗「鐵蛋」首亮相　售價4.3萬元全球限量1000台

國際航班涼了！南京祿口機場改造延長　管理層落馬

日媒專訪蔡英文談「台海軍事威脅」　國台辦：打錯算盤、注定失敗

中國召回大使歷史上僅3次！「都與台灣有關」：上一次因李登輝

歡唱也要「政治正確」　中國徹查卡拉OK歌單：不得危害國家統一

沙灘車高毛利加持！宏佳騰營收獲利雙創新高　看好解封帶來反彈動能

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

大健康生態圈跨界合作交流會明召開　平台受惠廠商估增五千萬業績　

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

14歲少女救下50人！遭軍人拖進「黑房間」

人妻被懷疑出軌　遭恐怖老公「剃成禿頭」

粗心爸輾破男童頭！　2孩「紙箱捉迷藏」慘送醫

平價特斯拉賣70萬　傳陸製包辦4關鍵

日媒專訪蔡英文　國台辦：打錯算盤、注定失敗

立陶宛決心與台發展互利　國台辦回應

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

中國召回大使歷史上僅3次！都與台灣有關

少年跳海連救3女溺亡　她們反譏：求他救了？

全紅嬋奪金　老家被包圍「全家快崩潰」

為了3歲兒子！母親腰帶勒死22歲女兒

陸新增本土確診83例 江蘇揚州54例...重症增加6人

清華正妹放暑假參加奧運！拿了2面金牌

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

更多熱門

相關新聞

小米MIX4、小米平板5系列亮相

小米MIX4、小米平板5系列亮相

雖然產品技術說明書已經提前洩漏，但是小米集團仍如同預期的，發表了小米MIX4，採用陶瓷機身、支援UWB超寬頻技術，並且採用螢幕下隱藏式鏡頭。同時發表的小米平板5 系列，對標 iPad Pro，首發手寫筆跟鍵盤，小米平板5 Pro 搭載高通S870，並且有 5G 版本。

高師大校狗「小米」爸爸節走失！派出所「父子團圓」

高師大校狗「小米」爸爸節走失！派出所「父子團圓」

獨／直擊小米在台第22家門市開幕

獨／直擊小米在台第22家門市開幕

小米瞄準開發Level 4自駕技術

小米瞄準開發Level 4自駕技術

小米手機Q2歐洲市佔率攀上25.3%　首度超越三星登一哥寶座

小米手機Q2歐洲市佔率攀上25.3%　首度超越三星登一哥寶座

關鍵字：

小米雷軍機器人機器狗鐵蛋仿生科技

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面