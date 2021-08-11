小米第一代機器狗「鐵蛋」首亮相　售價4.3萬元全球限量1000台

▲小米董事長雷軍在發表會現場與機器狗鐵蛋互動。（圖／翻攝環球Tech）

記者魏有德／綜合報導

小米董事長雷軍2021年度演說及新品發表會今（11）日凌晨結束，一共推出包括MIX4、小米平板5在內共6項新品。其中，最引人注意的便是小米第一代仿生四足機器人CyberDog（機器狗）「鐵蛋」首度亮相，目前全球限量1000台，有700台為工程探索版，售價9999元人民幣（約新台幣4.3萬元）。

▲民眾在小米旗艦店收看雷軍2021年度演說及新品發表會。（圖／CFP）

《環球Tech》報導，雷軍介紹，CyberDog仿生四足機器人不僅有仿生的運動步態，還擁有仿生的視覺和聽覺交互體驗，讓他可以聽從指令、識別主人甚至自動跟隨主人運動。此外，CyberDog還有一個可愛的名稱叫做「鐵蛋」，小米工程師認為，「叫鐵蛋命比較硬，項目容易成功。」

公開資訊顯示，鐵蛋搭載高精度環境感知系統，全身有11個高精度傳感器向AI大腦即時傳輸訊息，使其可以感知圖像、光線、距離、速度、聲音等環境情況，還原更擬真的生物反應。

▲小米第一代仿生機器狗CyberDog「鐵蛋」。（圖／翻攝環球Tech）

雷軍在現場即興演示了「鐵蛋」的各項技能，包括跟隨主人的命令翻滾、互動等。此外，用戶可以藉由語音、遙控器、手機等多種方式操控CyberDog。使用者可唸出「鐵蛋鐵蛋」喚醒詞，向CyberDog下達命令。

雷軍在發表會上也宣布，小米將成立機器人實驗室，在該領域進行持續探索。據了解，CyberDog「鐵蛋」全球限量1000台，700台為工程探索版，定價為9999元人民幣。