小米MIX4、小米平板5系列與迷你音箱亮相！雷軍：三年內全球第一

▲小米創辦人雷軍誇下豪語，揚言要在三年內超越蘋果、三星等強大對手奪得全球手機市占第一。（圖／翻攝小米直播）



特約記者洪聖壹／綜合報導

雖然產品技術說明書已經提前洩漏，但是小米集團仍如同預期的，發表了小米MIX4，採用陶瓷機身、支援UWB超寬頻技術，並且採用螢幕下隱藏式鏡頭。同時發表的小米平板5 系列，致敬 iPad Pro，首發手寫筆跟鍵盤，小米平板5 Pro 搭載高通S870，並且有 5G 版本，活動尾聲還發表了小米Sound智慧音箱，致敬HomePod mini。

小米集團創辦人雷軍表示，小米花了三年時間，成為中國第一、世界第三，今年第二季市調公司小米第一次成為全球第二，並且在歐洲成為市占第一，雖然這是中國手機廠上第一次，不過雷軍認為小米仍然是一間年輕的公司，當前任務，就是真正站穩全球第二，並且喊下「三年內全球第一」的口號，這意味：小米正式向蘋果、三星全面宣戰。

小米MIX 4 採用新一代輕量化一體成形精密陶瓷機身，除了白色陶瓷，還有黑色陶瓷款式，以及引用北宋影青瓷的「影青灰」特別款。

該款手機配備 6.67 吋微曲螢幕，上面覆蓋Victus康寧玻璃，支援杜比視界顯示、harman kardon 雙前置揚聲器，解析度 2,400 x 1,080，透過第三代CUP AMOLED發光技術，在同樣的 RGB 陣列與同樣的面積裡，縮小了單位像素面積，減少CUP面板馬賽克、沙像、像素密度、顯示精度等問題，解析度達到 400PPI，色彩顯示也相對細膩。

由於面板像素更加細膩，加上在0.25平方釐米的空間內全新設計的「微鑽排列」、重新規劃電路跟全新的透明引線，讓用戶在啟動自拍鏡頭的時候，手機會先將 TFT旁置、移除光線阻礙，經過透明引線進入內藏式玻璃鏡頭與感光元件達到成像效果，實際拍攝畫素為 2000 萬畫素，每拍一張照片都會透過去霧、銳利化、白平衡、點擴散矯正等形式優化自拍效果，但是因為相機在螢幕後面，所以拍攝效果，雷軍建議，如果很在意自拍的用戶，建議購買打孔螢幕的手機。

效能方面首搭 Qualcomm Snapdragon 888+、LPDDR5 RAM、UFS 3.1 儲存空間，電池容量 4,500mAh，支援 120W 有線快充以及 120W 恆溫快充，以及 50W 無線充電，針對手機發熱問題，小米MIX4 跟SONY Xperia 1 III 的散熱解決方案一樣，都是透過「擴大石墨烯散熱」的形式來達成全新散熱效果，並且透過全新的技術達到減重 50%，在軟體方面也提供均衡模式，讓手機保持在 33度左右、快速通電也保持在 37度，雷軍也承諾這個軟體也會下放到其他 S888 手機。

拍攝能力方面，小米MIX4 配備 1.08 億畫素 1/1.33 吋感光元件、7P 與 OIS 光學防手震廣角鏡頭；1,300 萬畫素 120 度自由曲面超廣角鏡頭；支援 OIS 的 800 萬畫素 50X 光學變焦潛望式長焦鏡頭。

在手機訊號跟連接方面，小米首創0.74mm金屬小A殼天線，讓手機能夠塞入 19 跟天線來支援 5G 全頻段，並且針對中國在地的的指定地鐵、火車站等公共場所進行訊號優化。

另外，小米MIX 4也首次支援 UWB 技術，藉此讓手機可以快速跟小米家店配對，針對沒有配備 UWB 技術的小米家電，這次同步推出「小米一指連」的 UWB 產品。

小米MIX4 搭載全新MIUI12.5增強版作業系統，並且深度優化防丟模式，透過全新的虛擬SIM卡設計，將用戶的個人手機SIM卡與手機深度綁定，如果手機被人撿走了，被人關機換掉SIM卡也無法使用手機。

小米MIX4 8GB+128GB 版本售價 4,999 人民幣，折合新台幣約 2.15 萬元。其他版本如下圖：

雷軍坦言，小米平板5 是完全對標 iPad Pro 所設計。小米平版5 系列共有小米平板5、小米平板5 Pro兩款，配備 11 吋螢幕，搭載高通S860處理，全新 MI fo Pad 使用者介面，8600mAh大電量電池，支援 67W快衝，可以在一小時內充飽電，定價1999元人民幣起，約台幣8600元。

小米平板 5 Pro 搭載高通S870 處理器、八聲道環繞立體聲、67W快充，並且支援類似巧控鍵盤的小米雙面鍵盤保護殼，以及類似第二代 S Pen 的全新小米靈感觸控筆，觸控按鍵換成兩個不同的按鍵，分別提供標記與截圖功能，另外推出5G上網版本，售價2499元人民幣起，折合新台幣約 1.1 萬元。

這場活動當中，同步發表的還有MIUI12.5增強版，主要修復過去MIUI的問題，強調更流暢、同時降低功耗，預計 8 月 13 日針對部分手機進行優化升級。

小米首款面向高階智慧音箱，內建新版小愛同學，採用雙懸吊式釹鐵硼，最多可以 8 台小米Sound 同時串連，支援UWB，可以讓手機感應一下進行音樂播放、支援「家庭傳聲」可以遠端廣播，所有設計都是對上蘋果HomePod mini，然而售價僅人民幣 449元，換算台幣不到 2000 元。