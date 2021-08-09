高師大知名單身狗「小米」爸爸節落難街頭！派出所另類「父子團圓」

▲高師大校犬小米下大雨到左營迷路，狗爸爸（左）趕到派出所領回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

另類的父子團圓！高雄市一名男子在父親節這一天，在大雨當中載一隻米克斯到派出所求助，表示這隻狗在大雨當中疑似迷路了，看牠淋雨覺得很可憐，所以要請員警幫牠找到回家的路，結果員警發現牠的狗牌上頭，有模糊的高師大以及小米字樣，這才發現牠是高師大的知名校犬「小米」，許姓校警也就是牠的狗爸爸，立刻衝到派出所把牠領回學校。

就在父親節這一天的凌晨，高雄市一名20歲的章姓男子載著一隻米克斯來到左營的啟文派出所，表示在大雨當中看到這隻米克斯孤零零的在大街淋雨，看起來非常可憐，而他查看之後，認為牠是有飼主的，一開始以地緣關係來判斷，很有可能是在左營果貿社區，但是找了半天都沒有，所以他才把米克斯送到派出所。

▲高師大校犬小米下大雨到左營迷路。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這隻米克斯還真的很調皮，一進到派出所到處亂竄、亂鑽，搞得好像很熟一樣，員警只好連忙哄牠安靜，仔細觀看掛在牠脖子上頭的鐵牌，上面有模糊的高師大、小米字樣，所以員警打電話到高師大，這才確認牠可是高師大的知名校犬小米，5年前高師大的學生還曾經在臉書為牠發表「單身狗宣言」。

小米的狗爸爸也就是許姓校警接獲電話之後，立刻直奔啟文派出所，直呼不敢相信，牠竟然下雨天跑出校園玩水，還一路跑了6公里到達左營，結果落得迷路下場，還好遇到了好心人，另類的幫助「父子團圓」。