衛生紙一個月狂漲45元　賣場「2原因解釋」：將增促銷吸收成本

▲行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示短短1個月有衛生紙漲幅高達36%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

根據行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示，有部分衛生紙於5月20日至6月20日短短1個月期間，以最高價計算竟調漲45元，漲幅高達36%，據傳漲價原因為國際紙漿漲價及受物流影響。對此，國內賣場也說明，確實有收到廠商反應原物料明顯調漲部分故影響到價格，但強調僅有微幅調漲，且也盡量推出優惠折扣吸收成本。

▲部分衛生紙短短1月漲了45元。（圖／翻攝物價資訊看板平台）



針對國內指定衛生紙短時間大幅調漲，家樂福回應，確實有收到廠商反映，包括國際紙漿、物流都有明顯漲價，雖和廠商是以簽訂長期合約為主，「但會有調整空間。」目前市面上有部分衛生紙品牌確實有「非常微幅」的調漲，也為避免讓消費者「漲價有感」，會以一系列優惠方案因應，避免成本轉嫁至民眾身上。

另，愛買量販透露，金百利克拉克（Kimberly Clark）衛生紙確實已於7月初漲價，不過像是消費者喜愛的舒潔平板衛生紙（300張×6包）8月24日前特價129元，7月漲價前特價124元，漲幅僅有4%，而未有折扣價格約130元至140元中間，不過會積極和廠商協議增加促銷頻率，以平穩市場價格，盡可能讓民眾不明顯感受到衛生紙價格漲幅。