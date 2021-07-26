解除三級後直擊賣場熱門貨架　網路口碑爆棚3夯品推優惠　民眾：中元節這檔必買

▲本日直擊家樂福發現，即便微解封人潮增多民眾依然秩序良好，採購時不忘保持一定社交距離。（圖／資料照）

消費中心／台北報導

三級警戒以來，每天看著疫情飆高，讓人神經緊繃到不行，現在終於盼到疫情趨緩，總算可以稍稍喘口氣，一吐長時間待在家悶壞了的心情。解除三級的第一天，就有不少人攜家帶眷戴口罩逛逛大賣場，外出透氣享受難得的家庭日，本日直擊家樂福發現，即便人潮增多民眾依然秩序良好，採購時不忘保持一定社交距離，把防疫安全措施做好做滿之外，另實際觀察到在許多限時特價商品中，洗劑區幾款網路口碑爆棚夯品，不只折扣殺很深，更因為「抗菌」、「除菌」而搶手熱賣，成了大熱門搶購重點區；其他如零食、飲料等買氣也不差，有部分人提前為接下來的中元普渡拜拜做準備。

深怕一不小心染疫，疫情讓大家更注重個人衛生習慣，除了勤洗手、戴口罩，現在出門在外也一定隨身攜帶酒精，隨時保持手部清潔。只是在非常時期，光洗手還不夠，衣物也要洗淨才行，因為穿出門一整天，即使沒流汗、沒污漬，但「骯髒」程度是超乎想像，看不見的病毒細菌飄散在空氣中、附著在各處，出入公共場所，難免多少會沾染上身，洗衣服也要能殺菌，被很多人列入居家防疫重要事項之一。

▲▼原本台灣就有很多愛用者會定期回購，現在看到有CP值爆炸高的特賣價格後，更是好康分享大呼「值得買！」。（圖／資料照）

直擊家樂福賣場洗劑區，同樣也是民眾採買的重點之一，日本熱賣的3項夯物在貨架上特別受歡迎，現場民眾表示「真的很怕把病菌帶回家，現在挑選洗衣精，會特別看有沒有多加『抗菌』功效，洗衣精『夠力』的話，穿起來比較安心，如果沒辦法天天洗的東西，抗菌除臭噴霧也很好用，連安全帽、鞋子、包包都可以噴」，「夏天最討厭汗臭味，洗衣服加香香豆洗完後能夠又香又柔軟，心情會變得很好」原本台灣就有很多愛用者會定期回購，現在看到有CP值爆炸高的特賣價格後，更是好康分享大呼「值得買！」，很多人衝著超值折扣或划算加價購，趕緊多帶幾瓶、多拿幾包補充包，囤貨補貨。

家樂福洗劑區銷售熱騰騰的前三名為



Top1 日本Ariel抗菌洗衣精/膠囊





▲▼因應洗衣需求激增，業者推出日本ARIEL抗菌洗衣精強檔特惠。袋裝補充包特價 $199；洗衣膠囊17顆 特價$129。（圖／資料照）

來自日本熱銷七年冠軍的Ariel抗菌洗衣精，配方上有細菌阻斷成分，不僅能洗去細菌和冠狀病毒、還能洗後持續99.9%抗菌，因此長年在日本獲得民眾的首選，尤其在解封後增加出門機會，更需要能持續抗菌的洗衣精去減少一整天在外細菌不斷在衣物上滋生，才能洗出真正的乾淨，穿在身上更放心。

特價資訊：

日本ARIEL洗衣精袋補充包-經典抗菌1520g $199

日本ARIEL洗衣膠囊17顆 $129

Top2 風倍清抗菌除臭噴霧





▲▼風倍清除菌消臭織物噴霧2瓶特價$254元，而使用植萃香氛的天然噴霧系列2瓶特價$398元。放著就能抗菌清新45天的風倍清浴廁抗菌防臭劑加價購只要$99元。（圖／資料照）





隨著解除三級警戒，部分產業及企業開始正常運行，民眾出門的次數隨之增加，業者也建議消費者可以使用日本風倍清抗菌除臭噴霧，在家門入口擺上一瓶，回家將衣物、鞋子、帽子、包包等噴一噴，達到99.9%除菌效果之外，還能消除臭味，出門前也可以使用，24小時長效抗菌的效果讓民眾出門在外也多層防護。布製品都能噴CP值非常高，家中沙發、地毯、寢具等，也可以加強清消，隨時噴一噴更安心。

特價資訊：

風倍清除菌消臭織物噴霧370ml瓶裝任兩件 $254

風倍清天然除菌消臭織物噴霧370ml瓶裝任兩件 $398

風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑-薄荷綠香 限時加購價 $99

Top3 蘭諾衣物芳香豆





▲Hebe田馥甄女神代言的蘭諾衣物芳香豆讓許多人用過就回不去，成為洗衣必備產品之一。（圖／資料照）

許多人用過就回不去的蘭諾衣物芳香豆，同樣也是賣場熱賣的品項，尤其現在大多數人待在家的時間變長，更重視居家環境的舒適度以及香味所帶來的療癒感，洗衣時簡單將芳香豆和洗衣精一起倒入洗衣槽，洗後可以讓持久留香，即使連續好幾天穿著同一套居家服，都可以感受到淡淡療癒香味，為居家生活帶來簡單的幸福感！

特價資訊：

Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆360ml 任兩件 $499

在疫情爆發後，為了避免任何讓病毒傳播或接觸的風險，民眾的衛生意識明顯從個人提升到居家，全面啟動抗菌大作戰，三天兩頭進行環境消毒，也更注重全家人的貼身衣物要徹底清潔乾淨，衣物洗劑都慎選起高效抗菌成份，而平常要到處比價省荷包，家樂福即日起至8/24有促銷優惠，吸引婆媽或上班族採買3大日系熱銷好物，解除三級之後，也持續防疫措施不能鬆懈的原則。此外，這波限時折扣檔期還有零食、飲料、罐頭、泡麵等也很好買，尤其中元普渡快到了，這些民生用品可以存放，趁便宜把大容量或大組數先買下來可以輕鬆省很多，因此提早準備祭拜用品的人不少，而最近要到賣場補貨的話，仍要好好遵守防疫規定，才能更放心選購。

▲▼尤其中元普渡快到了，這些民生用品可以存放，趁便宜把大容量或大組數先買下來可以輕鬆省很多。（圖／資料照）