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家樂福開放餐廳及美食街內用！賣場、超商7／27二級規範一次看

▲▼內湖家樂福臨時停業進行消毒,家樂福內湖店,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲家樂福7/27起在可開放內用的縣市，開放美食街及餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾、蕭筠、周姈姈／綜合報導

全台7月27日起防疫警戒降為二級，家樂福今（26）日宣布明日起開放餐廳、美食街內用，但遵守各地方政府防疫規範，例如雙北地區分店仍不開放；而可開放餐飲內用的地區分店，將採座位數減半、設置隔板、定時消毒等。

●家樂福
家樂福7/27起配合各地方政府防疫規範，如可開放餐飲內用的地區分店，將採取入口區實聯制管控、溫度測量、佩戴口罩，而場內也有人數容留管制，座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離，同時每桌設置隔板每桌，桌椅定時消毒。如未開放內用分店，則持續提供外帶便當、外送。

美食街清潔人員因應疫情，增加環境清潔消毒，另因應可能的確診者足跡或櫃點員工，已預備應變計劃，配合閉店消毒，人員造冊配合追蹤。

●好市多
好市多表示全台分店「目前仍維持現狀，用餐座位區暫不開放。」後續則示狀況進行調整。

●愛買
愛買表示目前全台各分店仍不開放「飲食區、試吃及試飲」，另配合各縣市政府同意內用政策將開放外圍美食餐飲區的公共座位區，且依政府規範執行相關管制措施，包括降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等進行辦理。

●全聯
全聯表示「全台門市仍不開放座位區。」降級後則同樣維持高規格防疫，平均每2小時就消毒收銀區、手推車、提籃等1次。

●美廉社
美廉社表示目前全門市維持原先防疫措施，包括實施實聯制登記、門市櫃台加設防疫保護等，而熟食區目前加蓋販售茶葉蛋，並由門市人員協助夾取。

●city’super
city’super表示配合北市防疫規定，7月27日後「全門市仍暫停內用、試吃試喝。」未來配合政策滾動式調整。

4大超商

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲各大超商7月27日後是否開放座位區懶人包。（示意圖／記者蕭筠攝）

●全家
全家宣布針對各門市內用區「將配合各縣市公告之內用規範執行。」凡該縣市政府確定可開放，該地各門市也會開放，防疫規定也配合中央、地方內用指引辦理。

●7-11
7-11表示將依循中央疫情指揮中心各項指引與規範，實行細則將依照各地方政府規範執行，持續視疫情滾動調整做法。

●萊爾富
萊爾富表示「將配合各縣市政府規範公告之內用規範辦理。」若有開放座位區之縣市會遵守座位區的防疫社交距離。

●OK mart
OK mart宣布至8月9日前全門市廁所，休息區將配合中央政令指示並比照各縣市政府規範進行開放之調整。

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