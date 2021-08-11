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瑞士3聲明反擊陸媒　抓包假冒生物學家批美國

▲▼大陸媒體引用瑞士生物學家的貼文，但被瑞士打臉，並沒有此一公民。（圖／瑞士推特、大陸媒體中新網）

▲大陸媒體引用瑞士生物學家的貼文，但被瑞士反駁，並沒有此一公民。（圖／大陸媒體中新網）

記者陶本和／台北報導

中國大陸媒體一則題為「瑞士生物學家爆料：美國打壓世衛組織專家，欲推翻第一階段溯源結論」。不過，瑞士方面馬上予以回擊，強調在瑞士並沒有任何登記姓名為「Wilson Edwards」的公民，生物學界也沒有以該名署名的學術文章。

根據中新網題為「「瑞士生物學家爆料：美國打壓世衛組織專家，欲推翻第一階段溯源結論」的報導內容指出，名為Wilson Edwards的生物學家，在社群媒體上透露，過去六個月裡，特別是第一階段病毒溯源工作結束後，握世界衛生組織內部人士和一些科研同行抱怨，只要他們支持第一階段溯源工作的研究結論，就會受到來自美方與媒體的巨大壓力，甚至恐嚇。

Edwards還指出，美國在溯源問題上，執意要攻擊中國，甚至不願意睜開眼睛去看看數據和研究成果，新冠溯源被政治化很有可能削弱科學界的士氣，甚至阻礙全球公衛事業的發展，美國正試圖詆毀那些參與第一階段研究的科學家，並推翻世界衛生組織第一階段溯源報告的結論。

不過，對於該篇報導，瑞士馬上予以反擊，發出3點聲明，強調瑞士並沒有任何登記姓名為「Wilson Edwards」的公民；而在生物學界，也沒有以該名署名的學術文章；此外，報導所引述的社群網站帳號，是在2021年7月24日開通，至今只有一則發文，好友也只有三位，質疑該帳號可能並非以網路社交而開設。

▼大陸媒體引用瑞士生物學家的貼文，但被瑞士反駁，並沒有此一公民。（圖／瑞士推特）

▲▼大陸媒體引用瑞士生物學家的貼文，但被瑞士打臉，並沒有此一公民。（圖／瑞士推特、大陸媒體中新網）

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