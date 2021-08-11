3年跌落神壇！紐約州長古莫性騷醜聞纏身　拜登逼退黯然宣布下台

▲紐約州長古莫跌落神壇。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約10日專電

紐約州長古莫深陷性騷擾醜聞，今天在排山倒海的壓力下宣布辭職。這位因抗疫而聲名大噪的政治人物短短一年就「跌落神壇」，未能追平父親馬里奧做滿3任紐約州長的成就。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）一週前公布調查報告，指稱古莫（Andrew Cuomo）以不當言語和不顧他人意願的擁抱、親吻、觸摸騷擾至少11名女性，觸犯多項聯邦與州法律。這份報告公布後民主黨大老紛紛與古莫劃清界限，要求下台的聲浪與日俱增。

這一週來，堅稱清白的古莫陷入四面楚歌的處境，今天終於露面宣布辭職，14天內生效後將由副州長霍楚（Kathy Hochul）接棒。曾任聯邦眾議員的霍楚將成為首位女性紐約州長。

古莫向控訴他性騷擾的女性致歉，並說：「當前情況下，我能協助的最佳方式就是卸任，讓政府回歸治理。」

63歲的古莫2011年起擔任紐約州長，兩度連任的他在紐約去年春季陷入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機後展現領導風範，積極爭取抗疫資源，每天舉行的疫情簡報更成為全美熱門節目，讓他躍居政壇風雲人物，前途一片看好。

但古莫以回憶錄賺進大把鈔票之際，行政團隊被控低報長期照護機構COVID-19死亡人數，面臨聯邦檢察官調查，因抗疫撐起的聲勢為之一挫。

今年春季，古莫遭多名女性指控性騷擾後矢口否認，並堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。詹樂霞上週公布報告後，與古莫有多年交情的美國總統拜登打破沉默呼籲古莫辭職，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也加入要求古莫下台的行列。

古莫原本挺住排山倒海而來的壓力，拒絕交棒。但他面臨州眾議會彈劾調查，左右手戴羅沙（Melissa DeRosa）率先於8日宣布辭職，使他在政壇更形孤立，下台幾成定局。

如今，古莫的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。

古莫以政治算計精明、執政作風強悍聞名，且不畏在政壇樹敵。律師出身的他因父親而從政，曾任美國住房與城市發展部長、紐約州檢察長，前妻是前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之女凱麗（Kerry Kennedy）。

古莫繼承衣缽入主紐約州政府10多年來，促成同性婚姻合法化、加強槍枝管制、提高州內勞工最低薪資，並力主以基礎建設重振飽受COVID-19衝擊的經濟。

古莫捲入性騷擾醜聞前，一般認為他挾著抗疫凝聚的氣勢，明年將再度打贏選戰，超越父親做過3任紐約州長的成就。

隨著性騷擾調查報告重創聲望，民主黨內同志紛紛背棄，權傾一時的古莫將黯然步出州長官邸，也成為2008年史必哲（Eliot Spitzer）爆發招妓醜聞下台後，又一位任期未滿就辭職的紐約州長。