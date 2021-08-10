▲新北汐止運筍農路大翻修，八連路坑洞不平改善完工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區八連路三段及八連路二段329巷，位於五指山風景區所在的長青里，每年的6至8月為山區綠竹筍盛產的季節，里內有農民運輸農作物的需求，亦為當地社區居民重要的通行道路，該路段路面有坑洞及龜裂等現象影響農民通行，經里長通報反映，新北市政府農業局立即進行設計規劃工作，工程經費為182萬元，工期為60天，已改善完工。

農業局表示，工程改善道路範圍約800公尺，除了路面損壞部份進行路面改善之外，也針對道路排水問題施做集水井與截水溝，施工期間因山區道路狹窄且坡度陡峭，無法採用大型機具進場，造成施工困難度增加，農業局與施工團隊採用小型機具並配合人工方式搬運施作，並於施工期間確實做好防疫措施及交通管制，讓工程能如期如質完成。

▲新北汐止區八連路二段329巷「集水井」施工。

長青里長陳建興表示，該路段路面破損嚴重，影響社區居民通行及農產運輸，感謝市府團隊能迅速完成農路路面的改善，讓出入的社區民眾能有行車安全的保障。

農業局長李玟表示，八連路三段及八連路二段329巷為老爺山莊及翠柏新村等山坡地社區居民前往汐止市區的必經道路，且亦為當地農產品運輸的通路之一，農業局未來將持續協助民眾完成農路改善，以保障用路人的行車安全，讓社區居民走的更安心。

▲新北汐止區八連路三段側溝損壞施工前。

▲新北汐止區八連路二段329巷路面施工前。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影 立委轟：移椅子肇禍離譜

開基老大公廟「開龕門」 辛丑鷄籠中元祭正式揭開序幕

女騎士地下道自摔酒測1.58！ 酒駕累犯遭判4個月

雞籠中元祭老大公廟「起燈腳」 百年傳承千盞普度公燈齊亮

台灣史上最高齡副市長柯水源 今凌晨睡夢中辭世享壽92歲