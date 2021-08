令人過目難忘的深邃眼眸　美女藝術家筆下的巨大女性面孔

文/城市美學新態度

The Endless Eternal Summer,2021,Oil on canvas,96.5 × 101.6 cm

《無盡的夏日》、《讓颶風來襲》、《難以察覺的面具》… 多米尼加藝術家 Tania Marmolejo 作品的名稱,就如同作品中巨大女性面孔的表情一樣,直白但又模棱兩可,畫中角色的表情常常保持嚴肅,最令人過目難忘的是她們深邃的眼眸,她們眼中含光,讓人感覺她們情緒外露的同時,又很難準確的判斷出她們的情緒。

Tania Marmolejo ,1975 年出生於多米尼加,目前定居美國紐約。她曾在挪威學習平面設計與插畫,之後回到多米尼加,在Altos de Chavón 設計學院學習當代藝術,後續則是前往美國在紐約帕森設計學院繼續深造。

The Almost Imperceptible Mask,2017,Oil on linen,50 x 60 inches

The Stranger,2020,Oil on canvas,42 x 49 inches

2000 年從紐約帕森設計學院畢業後,Tania 開始了自己作為商業插畫師與兒童圖書插畫家的職業生涯,她曾為《Obsidiana 雜誌》、MTV、PBS、迪士尼-Hyperion、Scholastic Books 等公司或雜誌社繪製插畫和設計卡通角色。

2005 年,她開始專注於自己的藝術生涯,從那時起,她的作品陸續在紐約、華盛頓、邁阿密等城市展出。

