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立陶宛捐2萬劑AZ出關！自購9.9萬莫德納檢驗封緘「力拚8／16放行」

▲▼台灣自購10萬劑莫德納登機，預計下午三點抵台。（圖／蘇貞昌臉書）

▲台灣自購10萬劑莫德納登機，昨抵台。（圖／蘇貞昌臉書）

記者洪巧藍／台北報導

自購第五批莫德納疫苗9.9萬劑昨日抵台，食品藥物管理署今日表示，已經完成相關冷鏈查核與樣品抽取，預計最快8/16可放行。而立陶宛捐贈的2萬AZ疫苗今日完成檢驗封緘，下午赴倉儲查訖封緘放行。

食藥署表示，第五次輸入Moderna公司COVID-19疫苗共1批、99,600劑，於8月8日傍晚自歐洲空運抵台入庫，食藥署亦於8月9日派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署研檢組組長王德原表示，最快8/16完成核發封緘證明書並放行。

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7月31日晚間至歐洲空運抵台之立陶宛政府捐贈AZ公司COVID-19疫苗共20,000劑，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月9日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。根據統計，包含自購、COVAX分配以及日本、立陶宛捐贈，國內目前取得AZ疫苗總計585.4萬劑。

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