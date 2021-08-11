醫師娘怒回網友「無法忍受這種污衊」　醫：太座生氣了！真的罕見

▲陳志金分享和太太的對話截圖。（點圖可放大／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金看到一名網友的留言表示，「你真的刺痛了我的心，我也很想回家。」而陳志金的妻子也發火，「氣PUPU」回覆該網友，讓陳表示「太座生氣了，竟然在我臉書回了這麼長的留言，真的罕見。」

陳志金8日在「Icu醫生陳志金」臉書貼出的網友留言，只見網友說，「回家看看老父親，比在這PO感謝文要有意義多了，病患沒有你還有別的醫師，老父親沒有你就沒有你了。有心再遠都很近，無心再近都很遠。」

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對此，陳志金說，「謝謝這位網友的提醒，不過你真的刺痛了我的心，我也很想回家。可是看看現在馬來西亞的疫情，我父親也不會希望我這個時候回去的，我一旦回去，兩邊都要隔離，可能得花上一個月的時間，能夠待在家裡卻只有2、3天，而且還要麻煩ICU的同事，分擔我一個月的工作量。」

▼網友留言。（圖／翻攝陳志金臉書）







陳志金表示，「『理智』告訴我的『情感』說，不能這麼做，我真心希望你是真的來關心我，而不是來酸我的。」

「還有，我必須告訴你的是，外面的世界也要花一點時間去了解」，陳志金寫道，8日不是馬來西亞的父親節，對父親來說，就是一個「普通」的星期日，馬來西亞的父親節和世界上大部分的國家一樣，是在6月的第三個星期日。

陳志金指出，「每當我發文支持指揮中心的政策、支持陳前副總統、肯定全台灣人民的防疫成果、就會有一些人跑來罵我是民進黨、1450、沒有醫德、有時候真的不知道，到底誰才是台灣人？」

陳志金表示，「『理智』告訴我的『情感』說，不能這麼做，我真心希望你是真的來關心我，而不是來酸我的。」

▼陳志金常在臉書分享和太太的生活趣事。（圖／翻攝陳志金臉書）



「我是台灣女婿、台灣孩子的爸」，陳志金說，「不過，想想在這個自由民主的國家，連國家元首都會被罵成這樣了，我這個也就不算什麼了。也請大家不必浪費時間和這些人耗，他們本來就不屬於這個園地。」

而陳志金太太10日也留言回覆該網友，「我們連彰化的娘家都超過半年沒回去了，因為疫情一直都在，除了放不下病人之外，盡量不移動，畢竟是高危險染疫的工作，這段時間也都只能以視訊互相慰問，阿金就是這樣保護家人！」

陳志金太太表示，「你這個人真的沒有資格在鍵盤上面批評！你不是他，你永遠不知道別人的痛！批評沒醫德可以忍，你很幸運沒被他醫治過，所以你無法得知有他有沒有醫德。但你以無法返鄉與親人相聚，用親情來綁架一個身處重症的醫師不回去探望長輩好似不孝，這種污衊實在無法忍受！」

對此，陳志金發文貼出和妻子的對話截圖，「太座生氣了～竟然在我臉書回了這麼長的留言，真的罕見～所以，大家應該知道，阿金為什麼那麼尊敬太座了吧？（抖～）感覺隨時都會來個迴旋踢耶。」根據截圖，只見陳妻還貼了一個「氣PUPU」的貼圖。