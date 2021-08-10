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英媒爆共軍3艘核潛艦跟蹤航母　陸軍事專家：炒作反潛能力刷存在感

▲英航母伊莉莎白女王號打擊群。（圖／翻攝環球軍事）

▲英航母伊莉莎白女王號艦隊。（圖／翻攝環球軍事）

記者魏有德／綜合報導

英國《每日快報》（Daily Express）8日報導，伊莉莎白女王號航母艦隊自南海進入太平洋之際，發現3艘跟蹤監視的解放軍核潛艇。其中，肯特號及里士滿號反潛護衛艦發現兩艘093級潛艇，機敏級潛艇則發現第3艘093級潛艇出現在艦隊前方。對此，大陸軍事專家普遍認為，英國此舉僅為了試圖顯擺其反潛能力、刷存在感。

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

《每日快報》報導，伊莉莎白女王號航母艦隊在駛入太平洋之際，中國核潛艇試圖秘密跟蹤英航母編隊，航母編隊中的反潛護衛艦肯特號（HMS Kent F78）和里士滿號（HMS Richmond F239）使用反潛聲納發現兩艘7000噸級的「商」級潛艇，即093型核潛艇，兩艘核潛艇均裝備了巡航導彈。

報導稱，英國皇家海軍已經預料到會有中國潛艇和情蒐船的出現，此外，英國皇家海軍「機敏」級潛艇（HMS Artful S121）在航母編隊前巡邏時發現了第三艘「商」潛艇，英國潛艇當時處於「安靜運行」狀態，在這個過程中，船員不會發出任何噪音，操作人員可以發現任意水下目標。

消息曝光後，大陸軍事專家宋忠平表示，英國多數艦艇尚未形成完整戰鬥力，反潛能力更是比較有限，這種炒作是為了強調其存在「較強的反潛能力」，「在平時，無論是軍艦還是潛艇執行跟蹤任務時，沒有必要做到完全隱身，這是一種（英軍）抬高自己貶低別人的策略。」

一名潛艇專業人士分析，在中國家門口附近，作為必要防衛措施，伊莉莎白女王號航母編隊有成為「靶船」的可能性，也是練兵的最好時機。

該名專業人士強調，從理論上，假如航母航速非常快，潛艇是無法全程跟蹤監視的，一般會在其必經航路上進行伏擊或截擊，「因此會出現一種情況，我們按照計劃完成了任務，為了展示力量，故意顯示出來給對方看。」

也有軍事專家認為，「潛艇在航經之路上對敵艦伏擊或截擊的時候距離並不需要特別近，潛艇實施遠程打擊完全可以，在這麼遠的距離下，潛艇是很難被發現的。」

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