塔利班攻城掠地　阿富汗北部5省會淪陷

▲塔利班已經佔領阿富汗5個省會，圖為阿富汗政府維安部隊巡邏中。（圖／達志影像／美聯社）



中央社昆都茲8日綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班近日加強掌控阿富汗北部一帶，繼日前取得2個省會後，今天再拿下另外3個省會；塔利班最近幾個月奪取多數鄉村地區後，開始進攻城市地區。

自6日起，塔利班已經以政府軍似乎難以招架的閃電戰攻勢，奪下阿富汗境內5座省會。國際駐軍5月間展開最後階段的撤退行動以來，阿富汗長期衝突的戰事隨之加劇；撤軍行動預計本月稍後完成。

國會議員、安全消息人士和當地城市居民證實，北部昆都茲市（Kunduz）、沙利普市（Sar-e-Pul）和塔洛干市（Taloqan）在數小時內相繼淪陷。在與省分同名的昆都茲市，一名居民形容整座城市籠罩在「完全的混亂」之中。

塔利班在聲明中表示：「經過激烈戰鬥，聖戰士在神的恩典下拿下昆都茲省省會。聖戰士也占領了沙利普市、政府建築和當地所有設施。」

▲因為美軍等外國部隊撤離，阿富汗政府軍節節敗退。（圖／路透）



塔利班今天晚間在社群媒體推特（Twitter）上表示，他們也奪下了塔喀省（Takhar）省會塔洛干。

寧羅茲省（Nimroz）省會薩蘭吉（Zaranj）和賈茲詹省（Jawzjan）省會希比爾甘（Sheberghan）先前分別在6日和昨天淪陷。

塔利班挺進的步伐雖讓阿富汗政府軍措手不及，不過美國戰機昨天晚間轟炸塔利班在希比爾甘的據點後，政府軍總算能稍事喘息。

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