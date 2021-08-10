美國國會報告：中國海軍已有美軍「30%戰鬥力」　具奪取西太能力

▲美國國會報告認為，中國海軍已達美軍30%的戰力，具備奪取西太平洋的能力。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國會研究服務處於8月3日，發布了中國海軍現代化年度評估報告，報告認為，中國海軍從1990年代開始，經過25年的長足發展，已經成長為一個全球第二的海上作戰力量，具備突破第一島鏈、掌控印度洋局勢、奪取西太平洋優勢的能力，而且還在不斷快速發展之中，甚至已經能夠有效對抗美國海軍。

▲美國「國會研究處」報告封面。（圖／翻攝自國會研究處 (Congressional Research Service)）



美國國會研究服務處在報告中指出，中國已經開始部署兩種反艦彈道飛彈，也就是東風-21D和東風-26兩種飛彈，而且還在研發新的反艦彈道飛彈，其中，東風-21D射程為2000公里左右，打擊範圍可威脅到第一島鏈內所有目標，特別是部署在日韓的海軍基地和航空母艦，東風-26射程可達4000公里，核常兼備，可以使用核彈頭直接摧毀整個航母戰鬥群，打擊範圍覆蓋到關島海域，整個西太都被納入射程，其射程甚至還能覆蓋北印度洋海域。

▲報告認為東風-21D等反艦飛彈，改變了海戰的遊戲規則。（圖／路透社）



無論是東風-21D還是東風-26，都可以攜帶滑翔式高超音速彈頭，命中精度可達圓概率誤差20米以內，這些彈頭可以在大氣層邊緣高速滑行，飛行速度可達15馬赫以上，以目前美國的防空、反飛系統，都無法對其進行有效攔截，這種飛彈已經改變了海戰規則，把過去依靠航母編隊制海，變成了依靠飛彈封鎖海域。

報告指出，美國各個研究機構，包括美軍，都開始認真思考如何應對這種飛彈，但是目前還沒有拿出有效辦法。

報告中悲觀地認為，美國要應對反艦彈道飛彈的威脅，起碼還需要進行10年以上的研究，而在這10年間，中國反艦彈道飛彈都可以從容不迫的在內陸縱深地區發射，威脅在大海上機動的美國航母，這是中國海軍奪取西太制海權和作戰優勢的「殺手鐧」。

最讓美國專家感到擔憂的是，美國自己沒有同類型的武器，要研發出類似的武器，也需要至少10年時間，這期間，中國都將保持非對稱優勢。

在航空母艦方面，報告認為，中國航母雖然起步很晚，在2012年才服役了第一艘航母，但中國的航母發展是以蘇聯的最先進技術作為起點的，這也為此後中國航母的改造、升級打下了很好的基礎。但是003型航母依然無法在戰鬥力上比肩美國超級航母，因為003型航母並非是核動力航母。

▲美國認為中國目前的反應爐技術不夠，使用核動力航母有難度，但未來會積極追趕。（圖／取自中共解放軍海軍官方微博）



美國認為，中國在核反應爐的技術上比西方國家落後許多，因此中國要在航母上使用核動力技術還是有難度的。

不過美國也認為，中國海軍是有雄心壯志的，很有可能在004型航母上就測試第一款艦艇核動力系統，004型也將會成為中國海軍第一種核動力航母。

最後，美國在報告中指出，中國海軍正在迅速崛起之中，任何奇蹟都有可能發生，美國千萬不能被眼前的優勢沖昏頭腦、放鬆發展，反而需要認真研究中國海軍的戰略、戰役、戰術，裝備、人員、基地，如此才能在未來有效應對海上威脅。

報告也承認，中國海軍通過近20年的發展，已經擁有了美國海軍30%以上的戰鬥力，雖然美國海軍足夠強大，但是部署較為分散，還需要應對大西洋、印度洋上的威脅，因此在西太地區，中國已經建立起完善的反介入/區域拒止（A2/AD）作戰能力，能夠有效抗衡美國海軍力量，美軍應當對此作出積極調整。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘