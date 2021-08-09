總價2.22億「全球鷹」墜毀　掉一架等於失兩架F-35

▲ 美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透社）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國一架無人偵查機RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）周五在北達科他州的大福克斯空軍基地（Grand Forks）北部墜毀。據悉，它的身價比已經很貴的F-35隱形戰機還要高昂，所幸事故無造成人員傷亡，詳細墜機情形還在調查中。

《TASK & PURPOSE》網站指出，RQ-4全球鷹總價為2.22億美元（約61億台幣），能在一天內偵查大小如韓國或冰島的區域。它比目前身價7800萬美元（近22億台幣）的F-35還要貴1.44億美元（約40億台幣），但這已經不是RQ-4全球鷹的第一起事故了，它曾經在2018年時就墜毀2架。

據基地透露，無人機的火勢已經被撲滅，但確切的起火時間還不清楚，空軍基地官員對外表示，「一切還在調查中，可能需要幾週的時間」。

▲美國RQ-4「全球之鷹(Global Hawk)」無人偵察機。（圖／達志影像／美聯社）

「全球鷹」有一系列高科技的傳感器，可用來蒐集情報。墜毀的這架無人機屬於Block 40型號，是一種配有空對地雷達的更新版本，可以對區域景觀做二維或三維模擬，讓觀察人員瞭解實際情形。除此之外，它還有一特點「能長時間飛行」，曾經創下飛行34.3小時不用加油的記錄。

空軍規畫人員本來打算淘汰早期的Block 20和30，但是這次墜機的卻是較新型的Block 40型號；美國國會也駁回了淘汰這個提議，並要求空軍提出情報監視偵察的現代化計劃。

「全球鷹」曾在2019年遭伊朗擊落。從這點可以看出，雖然偵察能力極好，一旦被發現，就可能被飛彈擊中，退役的空軍少將波思（James Poss）表示，如果在戰爭中使用這款無人機，美國會有其他方法保護。