玩交友軟體配對狂失敗！他怒投訴...客服神回覆曝「1訣竅」尷尬了

▲男子在交友軟體上始終無法配對成功。（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

現在不少人會透過交友軟體認識新朋友，透過配對機制，希望能遇到合適的對象。美國一名男子在玩交友軟體時，總是無法配對成功，讓他懷疑是否是自己的帳號出現問題，因此寫信詢問客服，不久後男子得到客服回覆，信中還貼心附上配對「小訣竅」，讓男子看完後很是尷尬。

據《鏡報》（Mirror）報導，美國女網友「@Jadewildparty29」近日在社群平台TikTok上，分享男友過往的糗事。她表示兩人在相遇之前，男友曾使用過在線約會應用程式「Bumble」，但男友經過多次嘗試卻始終沒有配對成功，這讓男友很納悶，懷疑是帳號出問題，於是寫了一封郵件給客服，要請客服確認是否是技術問題。

在郵件內容中，男友寫道自己一直都有在使用Bumble，且在軟體內也有遇到心儀、想認識的對象，卻始終無法配對成功。他坦言，雖然沒有長得特別帥，但至少也該成功一次，就連長得像喜劇演員的朋友彼得（Peter）成功配對的次數都比我還多，「是否可以檢查我的帳戶以確保沒有故障？」

不久後，男友收到來自客服的回覆，郵件中寫道，並沒有發現軟體的任何技術問題，「我們查看了您的個人資料，根據我們找到的訊息，軟體運作正常」。客服提醒，只要參與的次數越多，配對成功的機率就越大，另外可以放最多6張照片到個人資料中，「放越多照片越能增加配對成功的機會」，最後附上一個小訣竅，「質感較佳的照片也能帶來更好的結果」，讓男友看完後覺得超級尷尬。

影片曝光後，許多網友們覺得男友的行為很搞笑，紛紛留言，「這太好笑了哈哈哈」、「我也真心考慮過這樣做，完全懂他的感受」、「他怎麼把彼得拱出來了哈哈哈」、「彼得做了什麼？」、「沒有人要我的男人讓我感覺很好耶」、「我和男友交往以前曾看到他手機的瀏覽紀錄裡寫著他感覺在tinder裡隱形了」。