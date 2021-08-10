國防部宣布漢光演習9／13起舉行　戰機起降佳冬戰備道列重點驗證

▲漢光35號演習彰化戰備道起降實兵操演，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場。（資料照／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部10日表示，漢光37號實兵實彈演習將於9月13日至17日，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施，其中戰機降落屏東佳冬戰備道驗證會依計畫執行，且全程均以防疫為優先考量，並適切調整課目及參演兵力，也不開放媒體集體採訪。

國防部10日上午舉行「國軍民國110年災害防救整備」線上記者會，與會者包括國防部發言人史順文少將、國防部作計室處長林文皇少將。

林文皇表示，漢光37號實兵實彈演習受到疫情影響，調整於9月13日至17日，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施。

林文皇說明，屏東佳冬戰備跑道戰機緊急起降等重點驗證課目，將會依照計畫執行，全程均會以防疫為優先考量，並適切調整演練課目及參演兵力。

林文皇也說，本次漢光結合第三季戰備任務訓練，將在各作戰區實施，不會特別邀請外賓參與。此外，演習視同作戰，也會依照敵情威脅及設計想定狀況、演練循序執行，無法詳細說明演習時間、課目等動次。

史順文表示，這次的漢光實兵操演，目前沒有安排集體採訪，但是國防部會依照慣例提供新聞服務，尤其是針對重點科目，規劃由軍聞社、演習單位，由專人負責拍攝照片跟影像畫面，後續會提供給媒體做報導運用。

林文皇強調，國軍依照中央防疫政策的指導，已經訂定相關防疫措施、應變計畫，後續將會按照演習課目演練，並且特別要求官兵要落實個人防疫措施，避免發生群聚感染事件。

▼國防部舉行「國軍民國110年災害防救整備」線上記者會。（圖／國防部提供）

