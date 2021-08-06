「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

▲滿載從澎湖宅配到本島宅配海鮮的「山寶貳號」沉沒。（圖／海巡署提供）



記者吳奕靖、林彥臣／澎湖報導

搭載往返本島與澎湖之間的民生物資、宅配貨物的貨輪「山寶貳號」，在嘉義布袋外海港堤擱淺意外，6日船身已經沉沒，，船上搭載許多海鮮食品等貨物，也跟著沉入海中，中華郵政與宅配業者等已經與貨主洽談賠償事宜。

海巡署中部分署「第四岸巡隊」布袋商港安檢所的守望人員於5日15時許，發現滯留於商港堤防外「山寶貳號」貨輪船艏方向改變，恐有擱淺疑慮，立即通報第五巡防區、交通部航港局及高雄港務分公司布袋管理處等相關單位前往現場協處。

▲海巡署出動吊籠，救援船上人員。（圖／海巡署提供）



布袋商港安檢所守望人員於今日13時30分左右發現山寶貳號貨輪（澎湖往返布袋）準備進港，經聯繫船主表示現然因潮水過低無法進港（今日低潮時間 14時59分），故先行滯留於港嘴待漲潮時再行進港，守望人員又於15時許發現貨輪疑似遭浪推移至布袋商港北堤，有擱淺疑慮，立即通報相關單位應處，1650時已完成攔油索佈放，

為避免船體遭浪拍打損壞產生漏油情事，目前正吊運碰墊佈放於漁船體與消波塊間，全案現由「高雄港務分公司」布袋管理處張錦墩處長召開應變會議，研討後續人員安全、船舶及儲油處理應變。

據了解「山寶貳號」搭載往返本島與澎湖之間的民生物資，主要貨商中華郵政及宅急便等都已與貨主洽談賠償事宜，貨輪本身可能現地拆解。





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