林鄭月娥：香港電台將與央視合作　播放更多大陸節目

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥表示，香港唯一的公廣電視台《香港電台》將與大陸《中央廣播電視總台》（央視）建立長期合作夥伴關係，配合面向特區的工作，讓更多合適的大陸節目在香港電台播放。

林鄭月娥9日出席「盛世華章耀香江」央視建黨百年精品節目展映活動啓動儀式，她指出，央視慶祝建黨百年節目的展映，是一個重要契機，讓全港市民更全面深入了解中國共產黨的百年奮鬥歷程，培養更堅定的愛國情懷，「央視在中國和海外都有強大的網路和觀眾群，其製作的節目更是首屈一指，我本人經常收看，是央視的忠實『粉絲』。特區政府作為這次展映活動的共同主辦方，定當鼎力支持總台精品節目在香港媒體播出，讓市民可欣賞這些高質素的節目。」

林鄭月娥提到，香港電台作為公營廣播機構，有責任全面落實《香港電台約章》訂立的公共目的及使命，包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感。自今年七月中開始，港台電視31頻道特別開設「國劇時段」，於黃金時段播放以火箭軍新兵為題材的勵志劇集《號手就位》，並於周末晚上播放大陸紀錄片《我在故宮六百年》和《亞太戰爭審判》，加深市民對國家的認識。

林鄭月娥表示，這次央視贈播建黨百年精品節目，香港電台也會積極配合播放。港台電視31頻道將於今明兩天率先播放《「七一勳章」頒授儀式》和慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》，並於八月中新設的「周末國劇影院」專屬時段播放這次獲贈的劇集。



林鄭月娥還說，按照她去年11月訪問北京時向央視提出的要求，並獲得總台積極的回應，香港電台會致力與央視建立長期合作夥伴關係，配合總台面向特區的工作，讓更多合適的大陸節目在港台播放，「港台也會推出更多節目，涵蓋國家安全教育、粵港澳大灣區和國家《十四五規劃綱要》等重要議題，幫助香港市民認識中華文化和國家的最新發展，有利於香港更好融入國家發展大局。」