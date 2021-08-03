曾出席香港教協週年慶　林鄭月娥急割席：支持教育局終止工作關係

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒日前點名香港教協為毒瘤，隨後香港教育局馬上宣布，與香港教協中止關係！特首林鄭月娥2日也與香港教協割席，強調任何組織在國安法下有違例都會有法必依。

香港教育專業人員協會是香港最大的行業工會，也是香港影民主派團體之一。7月31日一早，大陸官媒《新華社》和《人民日報》同時出聲怒斥，香港教協為「毒瘤」，長期從事反中亂港活動，必須割除。

當日下午，香港教育局宣布終止與教協的工作關係。同時建制派內也有傳出指責，特首林鄭月娥上任後參加教協的週年慶活動，成了教協的支持者。

香港特首林鄭月娥昨天下午借公布疫情新安排之機，談到香港教協事件表示，完全支持教育局中止與教協合作關係。她稱，教協近年的工作有目共睹，修例風波後教協比原有立場更變本加厲，政治凌駕教育專業，令反政府反中央的情緒進入學生，影響學生，騎劫教育界，令外界對教育界持負面看法，對教師不公平。

林鄭月娥也解釋出席週年慶活動，在2018年出席教協週年慶，是因當時氣氛平穩，在重視老師及教育發展下，希望與教協有事務性交往，其後教協偏離目標，政府需要糾正，絕非只受新華社或人民日報評論影響。