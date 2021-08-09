adidas Prime X、adios Pro 2、Boston 10挑戰自我極限　跑者專屬優惠限時登場

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全球體壇盛事馬拉松項目周末熱血完賽，因疫情而冰封多時的全台跑者魂，也即將再度沸騰！adidas繼2020年將碳板競速跑鞋科技發揮至極限，打造助多位頂尖跑者締造全新世界紀錄的神鞋adizero adios Pro。2021再度大動作挑戰頂尖競速表現，一口氣推出堪稱2021最值得期待的三款碳板新作：打破比賽規則的50mm飆速跑鞋adizero Prime X、超越前一代表現的新世代王者競賽鞋adizero adios Pro 2，及號稱練習版adios Pro 2的全新adizero Boston 10，瞄準不同等級跑者需求，保證雙雙精彩可期！

即日起至8月22日，adidas廣邀全台跑者挑戰自我#Run fast with adidas，凡於全台adidas專業運動直營門市，出示近期3KM以上手機APP跑步紀錄（不限使用任一款跑步APP），即可獲得跑者獨享優惠，以77折超值入手adizero Boston 10，並每周抽出一雙adizero adios Pro 2跑鞋，全面鼓勵跑者重拾跑步習慣，即刻挑戰自我極限。

強化碳板科技運用 adizero family新成員推動雙腳省力更快速

如何將厚底的緩震能力，結合碳板的能量集中、創造最大回彈力等優點最大化，已成為近年專業跑鞋的發展重點。2021年專業跑鞋品牌adidas透過頂尖跑者數據反饋，持續優化LightstrikePRO及LIGHTSTRIKE中底結構，搭配崁入模擬人體腳掌蹠骨結構的獨家爪型碳纖維EnergyRods，找到驚人的疾速方程式，打造三款不同性能取向全新adizero family跑鞋。

包括：1)打破賽事規則、史上最厚50mm飆速跑鞋adizero Prime X，以三層中底結合碳板特性，擁有史上最強回饋能量助跑者挑戰個人最佳成績；2)延續破記錄神器adizero adios Pro優勢，針對中底重量再度輕量化的新世代王者競賽鞋adizero adios Pro 2；3)首度升級厚底並融入碳纖維板的最強訓練鞋款adizero Boston 10。將能量轉換效率、緩震科技與極輕量等面向發揮新高，並以尖端科技與熱情配色，激發跑者競速魂。

打破厚底規則！adizero Prime X史上最厚50mm為最大驅動力而生

鑑於厚底＋碳纖維底所創造出的優異回彈力，世界田徑總會於2020年針對參賽跑鞋制定相關規定，路跑賽鞋最厚不得超過40mm。為了創造出最佳回彈力，讓跑者可以創造專屬於自己的最佳成績，因此全新推出的adizero Prime X勇於打破限制，賦予了前所未見、史上最厚的50mm厚底結構。adizero Prime X厚底蘊藏三層LightstrikePRO 中底，並以人體腳掌骨骼結構模擬而出的爪形碳纖維EnergyRods嵌入中底間，再輔以可提升剛性、提升回彈力的獨家EnergyBlades技術，把緩震性能、極致輕量、剛性結構、回彈能量四大跑鞋黃金元素完美融合，絕對是頂尖跑者超越自我、挑戰極限的必備利器。

▲adizero Prime X擁有超越世界田徑總會限制的40mm厚底規定，打造最強驅動力的50mm厚底結構，融合LightstrikePRO、EnergyRods、EnergyBlades等三大獨家革新技術，完美融合緩震性能、極致輕量、剛性結構、回彈能量四大跑鞋黃金元素！

2021最強競賽鞋出世！adizero adios Pro 2破紀錄神器2.0

adizero adios Pro 2的問世，就是目標成為2021年最強競賽鞋此寶座！時間回溯至2020年，還記得肯亞女子長跑好手Peres Jepchirchir於布拉格半程馬拉松菁英賽與世界半程馬拉松錦標賽創紀錄時穿什麼鞋？肯亞男子長跑好手Kibiwott Kandie於瓦倫西亞半程馬拉松破紀錄時又穿什麼鞋？答案就是adizero adios Pro！頂著破記錄神器光環，adizero adios Pro 2將絕世武功再次突破！LightstrikePRO中底結構換檔進化，重量減輕30g之多，極致輕量與緩震效果再創碳板跑鞋新高度！匹配上雙層LightstrikePRO中嵌入的EnergyRods穩定裝置，造就前所未見的靈敏反應，快到破表，紀錄就等你與adizero adios Pro 2來創造。

▲肯亞女子長跑好手Peres Jepchirchir、肯亞男子長跑好手Kibiwott Kandie締造全新紀錄時，都是穿著這一雙adizero adios Pro。

▲2020年佔盡各大長跑版面的adizero adios Pro，成為許多選手破紀錄所穿的鞋，因此獲封「破記錄神器」美名。





▲誓言成為2021年最強競賽鞋的adizero adios Pro 2，延續adizero adios Pro破記錄神器的優勢，搭配優化的LightstrikePRO中底結構，重量較前代減少30g，提供更輕盈與舒適的緩震效果。

「厚底＋碳板」大革新！adizero Boston 10目標最強訓練鞋

訓練的紮實與對比賽的高度模擬，絕對是跑者謹守的金科玉律，adidas adizero Boston 10就是為了最嚴格訓練打造的中長距離訓練鞋款！首度導入的厚底設計與碳板裝置，化身adizero adios Pro 2的訓練版本，以LightstrikePRO與LIGHTSTRIKE雙中底科技打造全新增厚中底，並使用獨家爪型碳纖維EnergyRods等，優異的厚底緩震科技與碳板回彈特色，絕對是喚醒跑者休眠許久的跑步肌肉最佳的訓練夥伴！

▲可說是adizero adios Pro 2訓練版本的adizero Boston 10，首度升級厚底設計並加入碳纖維裝置。

喚醒休眠的跑步魂！adidas邀請眾跑者精銳盡出再戰極限

不僅一口氣推出adizero family家族全新三款高科技專業頂級跑鞋，adidas更邀請全台跑者強勢回歸，#Run fast with adidas！即日起至8月22日，跑者只要至全台adidas專業運動直營門市，出示近期3KM以上APP跑步紀錄（不限使用任一款APP），即可以77折優惠入手最速訓練跑鞋adizero Boston 10，並周周抽出一雙最強競速跑鞋adizero adios Pro 2，即刻挑戰自我，感受 adizero跑鞋帶來的疾速快感！