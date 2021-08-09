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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍主力戰車M60A3零件採購　廠商涉違約「拖10年才判刑」

▲▼漢光34號演習,M60A3主戰車。（圖／記者李毓康攝）

▲M60A3。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

有關媒體報導「陸軍M60A3零附件標案，遭廠商從中謀取暴利」等情，陸軍司令部9日表示，被告廠商妨害投標罪成立，已對廠商停權，另外，無官兵涉案。

陸軍司令部表示，100年及102年採購M60A3戰車零附件，廠商疑涉違約事件，於104年遭檢調以詐欺取財及妨礙投標予以起訴，惟依政府採購法規定，廠商違法刑事判決未確定前，尚無法刊登停權處分，因此廠商仍具有參標資格；109年11月依戰備實需，辦理CM22甲車履帶總成、M60A3戰車及M109A5砲車履帶膠塊等3項採購，並由國防採購室依法辦理招決標及簽約履約，媒體所述與事實不符。

陸軍司令部指出，案內廠商所涉100年及102年M60A3戰車承載輪及履帶膠塊總成等案，經台中地方法院於110年4月27日判刑確定詐欺取財罪，陸軍司令部遂於7月16日及28日依法先行分別追繳押標金及追償不正利益，惟此刑事判決尚不符政府採購法停權的裁處依據；台中地方法院復於110年7月1日判決，被告廠商所涉100年M60A3戰車承載輪案，妨害投標罪成立，該判決已符合政府採購法停權處分要件，即於7月30日依法函告該等廠商辦理停權。

陸軍司令部強調，全案經司法一審判刑確定，無官兵涉案，本軍向來秉持「依法行政」之原則，確依相關規定辦理軍品採購，籲請國人持續給予國軍支持與鼓勵，以確保戰力不墜。

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