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維力炸醬麵、來一客杯麵被縮小了　變身宵夜常客必買迷你造型卡

維力炸醬麵3D造型悠遊卡（圖／翻攝自悠遊卡官網）

▲維力炸醬麵3D造型悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡官網）

記者洪菱鞠／台北報導

近年電子票證力拼創意，跳脫一般常見卡片式，接連推出各式各樣立體造型卡，像是PS4手把、「美少女戰士」月光寶盒、「庫洛魔法使」魔法手杖等造型，不只話題十足，一開賣更掀起搶購熱潮，現在又有小巧可愛的造型卡準備上市，悠遊卡及icash 2.0分別推出迷你版「維力炸醬麵」、「來一客杯麵」，可說是宵夜常客必買款，預計明後天於網購開賣。

飄香超過40年的維力炸醬麵，香氣十足的炸醬與麵條拌在一起，經典滋味仍讓許多人吃不膩，尤其乾麵附湯，肚子餓解饞時來個一碗兩吃，更是大大滿足，不僅被公認是具有台灣特色的泡麵，也是外國友人必帶回國的伴手禮之一。

這款國民速食乾麵過去曾變身icash 2.0，推出碗裝泡麵造型感應卡，當時沒搶到的話，現在收藏機會又來了，這次換悠遊卡公司推出「維力炸醬麵3D造型悠遊卡」，以5包入的袋裝造型等比例仿真縮小，搭配鑰匙圈，可愛又實用，隨身帶著走到哪嗶到哪，每個售價250元，將於8/10上午11時起在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購。

來一客杯麵、購物籃icash2.0（圖／翻攝自博客來） 來一客杯麵、購物籃icash2.0（圖／翻攝自博客來）

▲購物籃、來一客杯麵icash2.0將於8/11早上10:00、11:00起開賣。（圖／翻攝自博客來）

說到人氣泡麵，來一客杯麵也經常在熱銷榜上，其中「鮮蝦魚板風味」是很受歡迎的口味。瞄準泡麵控，愛金卡把來一客碗麵等比縮小，製成可放於掌上的「來一客icash2.0-鮮蝦魚板風味」，這碗溫馨小巧的泡麵逼真到蓋子可以打開，還附贈迷你筷一雙，神還原超級Q，首批15,000個，每個定價350元，將於8/11早上11:00起在7-11線上購物中心與博客來開賣。

同一天早上10:00起還有「購物籃icash2.0」，雖然是一個可以買東西但不太能裝東西的購物籃，但把賣場常見的生活用品縮小，設計宛如兒童玩具般充滿趣味，不管走到哪，提著出門很難不引人注目，首批12,000個，每個定價299元。

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