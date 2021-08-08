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戴資穎「相信自己」悠遊卡套卡預購　2小時2萬人搶翻

▲▼東奧羽球，戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎在東奧拿下銀牌好成績。（圖／路透）

記者黃巈禾／綜合報導

世界球后戴資穎在東奧勇奪女子羽球單打銀牌。長期與戴資穎合作的悠遊卡公司特地推出「相信自己」悠遊卡套卡，自8日上午11時起在4大超商限時不限量開放預購，短短2小時內就有2萬人搶翻，可見戴資穎的超高人氣。

「相信自己」套卡是取自於戴資穎的父親戴楠凱。戴楠凱在戴資穎小時候，總對她說「無論如何都要相信自己」，戴資穎為此將「相信自己」刺在左手腕上，比賽時舉起左手為自己打氣，感受到充滿力量。

悠遊卡公司自2017年起發行以戴資穎為主題的卡片，也在戴資穎榮登世界球后後，發行「戴資穎6連冠紀念悠遊卡」，讓粉絲參與戴資穎在2016年香港、杜拜，2017年全英、馬來西亞、新加坡、亞錦賽連續奪下6面金牌的擊球英姿。

戴資穎在東奧勇奪銀牌，為台灣羽壇寫下新頁，悠遊卡公司這次以「相信自己」為主題發行套卡，全套2張，不僅完美重現小戴擊球時的英姿，卡面還有親筆簽名，自8日上午11時起至12日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，限時不限量，每套350元。悠遊卡公司統計從上午11時起在4大超商開放預購，才2小時，就有2萬人預購。

▼戴資穎「相信自己」悠遊卡 。（圖／悠遊卡公司提供）

▲▼ 戴資穎「相信自己」悠遊卡 。（圖／悠遊卡公司提供）

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