脫單必勝心法「手機領取姻緣金」　七夕將至不想再被撒狗糧？現在就下載悠遊付接通月老！

▲七夕將至，下載悠遊付領取姻緣金，接通月老拚脫單！（圖／悠遊卡公司提供）



消費中心／綜合報導

以前出門前都要念上好幾次「手機、錢包、鑰匙、悠遊卡」，總要每一項都檢查完畢之後才能放心出門，但現在手機能做到的事情越來越多、甚至超乎你的想像，大家已經越來越習慣使用行動支付，尤其是結合交通必備悠遊卡的「悠遊付」，更是受到許多人青睞，目前除了iOS系統之外，「悠遊付」也已經開放手機「嗶乘車」功能，只要手機嗶一下，雙北捷運、公車、YouBike通通暢行無阻，現在出門只要檢查「手機、鑰匙」就可以安心出發。

現在這時代人手一張悠遊卡，從搭乘大眾運輸到商店小額付款，只要掏出卡片一「嗶」就能搞定，就算沒帶錢在身上也不怕，手機支付時代來臨後，看準悠遊卡使用者數量眾多，悠遊卡公司也推出「悠遊付」，把悠遊卡能做到的事全部放進手機裡，而且功能越來越多，已經涵蓋生活中食衣住行的方方面面，現在連信仰都能應許！不僅可以領紅包、求發財金，還能直接接通月老領取姻緣金，堪稱近期最強脫單必勝心法。

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七夕情人節就要到了，你準備好脫單了嗎？雖然這不是準備好就能解決的問題，但是懂得給自己「開源」總是不會錯，哪裡有機會可以脫單就往哪裡去！你都拜過這麼多月老了，現在有機會線上領取姻緣金當然要馬上+1，使用悠遊付在線上領取宮廟姻緣金後，悠遊付祝福語可以存在手機中，象徵月老保佑求得良緣，有這種「脫單必勝」好康當然要讓更多朋友知道！

8/14～8/21，北中南月老大串連，艋舺龍山寺、台北指南宮、鹿港天后宮、台中浩天宮、台中樂成宮、台中慈德慈惠堂、祀典大天后宮等宮廟皆可線上領取姻緣金，每人可選兩間廟宇（每間廟宇限領一份）姻緣金金額隨機發放、每間廟宇皆限量1萬5千份，數量有限的姻緣金想要可得動作快，現在就下載悠遊付Easy Wallet App，依步驟完成註冊即可接通月老。非悠遊付會員也可以於網頁登記手機號碼保留姻緣金到2021/8/21 23:59，管他三七二十一，月老釋出的名額有限，紅線先牽起來準沒錯。

悠遊付整合悠遊卡功能，不僅可以乘車、生活繳費、掃碼付款，還可以隨時儲值、提領及轉帳，更有悠遊卡管理功能，現在還能幫你越過茫茫人海直接接通月老順利脫單，機會是留給懂得抓住的人，現在就下載悠遊付把粉紅泡泡內建進你的個人檔案，馬上領取姻緣金、早日在情海裡悠遊，已經死會的人，身旁的朋友需要你的關愛，分享月老美意更sweet。