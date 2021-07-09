只有1萬個！「呱呱包」變身悠遊卡了　神還原雞皮外表還有牙籤

▲頂呱呱推呱呱包悠遊卡太療癒。（圖／頂呱呱提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉絕對要收！為慶祝47歲生日，台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」竟然把超夯的「呱呱包」變身成悠遊卡了，百分百還原的雞皮外表搭配竹籤設計，超欠收藏，7月14日起正式開賣，全台限量只有1萬份。

▲變身悠遊卡的呱呱包可以隨身攜帶超可愛。

快筆記！頂呱呱宣布找來悠遊卡公司打造超療癒的「呱呱包造型悠遊卡」，特意把年年賣到破表的經典呱呱包，搖身一變成為可以隨身帶著走的悠遊卡，且外型更是完美還原了酥脆雞皮模樣，就連竹籤設計細節也不放過，療癒到不行，7月14日起於7-11、PChome等2大公路開賣，限量只有1萬個。

▲生啤杯3D悠遊卡現正開放預購中。（圖／翻攝PChome網站）

另，近日悠遊卡公司也有這款「生啤杯3D造型悠遊卡」，縮小版的啤酒杯裡頭裝滿正冒著綿密泡泡的啤酒，一看就覺得透心涼，同樣超欠收，即日起至7月12日開放魚PChome預購，每筆訂單限購1個，可選擇在7-11、全家、萊爾富取貨。

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