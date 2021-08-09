恐怖三寶影像曝！小客車闖邊坡硬下匝道　國道警看到了

記者張君豪／台北報導

真是有夠誇張！國道中山高汐止區大同路、萬壽路北上匝道7日上午9點居然有小客車，違規硬闖邊坡直接右轉下汐萬路匝道的離譜情事，違規駕駛儼然在現實生活上演遊戲「俠盜快車手」中才有的危險駕駛行徑。該輛黑色自小客車在無路可開國道上，直接爬越邊坡，過程無視後匝道後行車輛追撞的危險，連續開車硬闖草皮邊坡、和北上匝道路段後，直接駛下萬壽路方向。對此國道警方嚴正譴責這類危險駕駛行為，表示將待收到民眾行車紀錄器檢舉影像後依法開罰。

▲網路流傳有三寶駕駛在國道直接闖越邊坡下匝道的危險行為，國道警方證實接獲檢舉將依法開罰。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

▲網路流傳有三寶駕駛在國道直接闖越邊坡下匝道的危險行為，國道警方證實接獲檢舉將依法開罰。（圖／翻攝網路）

但該處匝道屢屢有三寶駕駛闖越邊坡、硬闖匝道下萬壽路的情況並非首例，根據網路流傳的行車紀錄器影像，早在2019年12月同樣也有一輛黑色休旅車，無視其他用路人安全，上演硬闖邊坡下匝道的危險駕駛行為。

對此國道警方表示：這類危險駕駛行為，已經違反道路交通管理處罰條例第43條第3項「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛，1年內再犯者可吊扣駕照6個月並接受道路交通安全講習。

國道警方也會在該路段編排警力進行取締，不少網友看了三寶爬邊坡搶下匝道的危險駕駛行徑紛紛痛罵：「是要去趕投胎嗎？」、「這種違規根本無視其他駕駛的生命安全！」

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