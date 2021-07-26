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快訊／國1接國8匝道聯結車失控翻覆　駕駛困變形車廂搶救送醫

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生曳引車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生聯結車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號接國道8號南往東匝道（東向6公里處）26日下午發生聯結車車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，台南市消防局出動消防人員前往搶救，41歲謝姓駕駛人意識清楚，頭部裂傷、左手腳骨折、身體多處擦傷，以救護車送往台南永康奇美醫院救治。

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生曳引車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生曳引車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，7月26日下午1時10分許，在國道1號接國道8號南往東匝道（東向6公里）處，一部營業半聯車，行駛於該處路段時，疑似因未依規定減速，往左側翻於匝道內，車身占用匝道（匝道封閉）肇事。

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生曳引車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局南科分隊於下午1時33分許接獲車禍救護案件， 台南市新市區國道1號315南下（(國1轉國8，南向轉東向），1名 41歲謝姓男子頭部撕裂傷、肢體有骨折（左腳踝及左手腕）及擦傷，救護人員火速到場，發現傷者已被另外一台吊車用吊臂先協助拉出，救護人員發現傷者意識清楚，先對傷者進行骨折固定，清洗傷口包紮止血後送永康奇美醫院急救。目前真正肇事原因及相關責任正由國道警方調查處理中。

▲國道1號接國道8號南往東匝道26日下午發生曳引車翻覆交通事故，該車疑未依規定減速而失控翻覆，消防人員搶救謝姓駕駛人脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊據報，派員到場勘查測繪蒐證，並管制交通排除障礙，恢復通車。國道第四大隊呼籲用路人，行駛於匝道時要依規定減速並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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