6月男嬰遭拋摔「腦出血縫20針」　保母稱吃益生菌才丟...輕判4個月

▲新北市汐止商姓保母涉虐6月大男嬰，導致男嬰腦出血引發癲癇。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區保母商女2019年5月受托照顧黃姓夫婦的6個月大男嬰，沒想到托育第34天竟翻白眼送醫。國泰醫院診斷出腦出血轉診到北榮開刀縫了近20針，雖沒生命危險卻留下發展遲緩後遺症，商女開庭時辯稱沒將男嬰用丟的，讓一旁母親數次淚崩。士林地院22日審結，依業務過失傷害，判處保母有期徒刑4月，可易科罰金。

50歲商女領有合格保母技術士證書，從2019年4月18日周1到周5從早上7點半到下午5點半照顧男嬰，豈料2019年5月21日傍晚，男嬰突然翻白眼、失去意識而送醫救治。醫院診斷出男嬰受到外力導致腦出血傷勢，判斷是經多次撞擊所造成。

今年1月21日開庭進行審理，傳喚證人男嬰阿嬤、父親及母親進行交互詰問。阿嬤表示，當初媳婦當初找到商女當保母時還很高興向她說「這個保母好厲害，可以邊顧孩子還能煮整桌菜。」但沒想到才過一個多月而已小孫子發生意外。阿嬤在庭上也說到事發當下商女態度相當柔軟，多次道歉跟她解釋「因為她排便不順有吃益生菌，所以顧小孩中途會想去上廁所才會將孩子用丟在床上」，阿嬤眼角泛淚說，發生這種事情心真的很痛！

▼男嬰父母問保母一天摔幾次孩子，商女則回1-2次。（圖／記者黃宥寧翻攝）

男嬰母親庭上邊說邊掉淚，「今天是我30歲生日，沒想到是來開庭面對回憶這樣的事情，真的很難過。」她認為當初商女明明在事發時帶著滿滿愧歉，卻在出庭後改口，面對保母矢口否認犯罪她真的很難接受。

商女面對法官問是否認罪，仍做無罪答辯，並強調沒有任何傷害男嬰的行為。

案經士林地院審理，並綜合台大醫院等醫院的診斷紀錄與鑑定報告後，認定男嬰的傷勢，是頭部遭受人為大力、劇烈搖晃所造成，並非自行招致，也可排除係跌落或先天性疾病導致，且商女是男嬰的唯一照顧者，但卻始終否認涉案，也未與家屬達成調解，全案依過失傷害，判處4月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

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