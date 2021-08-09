防堵Delta病毒！桃園嚴守國境及社區　防疫旅館設巡迴採檢站

▲鄭文燦市長視察防疫旅館採檢站運作。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦表示，中央針對近日境外移入病例做基因定序，所公告的基因定序結果多為Delta變種。桃園位於國境第一線，共有26家防疫旅館、超過3,200間房間，一般防疫旅館使用率更高達近75%，為降低入境隔離旅客移動所產生的風險，市府與醫院合作，每周3天安排醫護團隊巡迴至6大家防疫旅館，進行採檢期守住國境及社區兩道防線。

鄭文燦指出，中央自7月2日起採取國境嚴管政策，包括入境普篩、期中再篩、期滿二採、隔離14天等四大防疫政策，中央流行疫情指揮中心近日針對境外移入病例做基因定序，所公告的基因定序結果多為Delta變種。桃園位於國境第一線，共有26家防疫旅館，提供超過3,200間房間，目前總使用率約65%，扣除機組員防疫旅館，一般防疫旅館使用率更高達近75%；其中，入住者四成為桃園市民，六成為外縣市民或外國人。

對於桃園作為國門之都，因應傳播力強的Delta病毒，配合強化國境嚴管政策，鄭市長9日由衛生局長王文彥等人陪同，視察防疫旅館採檢站運作情形表示，經由在防疫旅館設置巡迴採檢站的方式，每日約可減少45趟防疫計程車的派車，日省約15萬7,500元車資。

又，醫護團隊至防疫旅館協助採檢工作，業者仍須嚴格執行相關防疫規定，包含：當日採檢工作結束後，場地比照確診者房間確實完成清消作業；居家檢疫者等待採檢時，務必維持社交距離；居家檢疫者避免共乘電梯，並加強個人防護措施等。隨著國內本土疫情進入收斂清零階段，應全力落實國境嚴管政策，市府也將全力協助中央，將Delta病毒變異株阻絕於境外。

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