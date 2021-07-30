喬友惡火罹難家屬苦等一個月沒真相　議員：縣府７天內說明　　

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓6月30日大火釀成百香果防疫旅館22傷4死慘劇，事發至今已滿1個月，罹難家屬與全國民眾都在等「真相」，縣議員吳韋達今(30)日舉辦線上記者會，要請問縣府「在躲什麼，何時要開誠布公」，並要求提出消防及建築改革計畫，成立改革小組，7天召開跨局處家屬說明會。

消防局在這場大火中，調派超過150名消防弟兄，來回不停地進入濃煙密布的火場救人，仍造成倪男、陳傳道、印尼女看護3人死亡及消防隊員陳志帆受困火場達6小時以上，最後因氧氣瓶耗盡，於旅館房內浴室窒息不幸罹難。

吳韋達指出，此次彰化大火的事件也燒出許多問題，從建物與旅館管理的消防安全、在疫情嚴峻時期的複合性災害、再到消防員殉職的情事，縣府政策需要檢討改善的問題，一間合格防疫旅館發生大火，縣府應開誠布公召開說明會，縣府責無旁貸，唯有面對真相，才有改革的一線曙光。

▲議員吳韋達要縣府對喬友大樓大火提出說明。（圖／記者唐詠絮攝）

但喬友大火發生整整一個月了，縣府調查報告卻遲遲未主動公布，吳韋達要請問縣政府在躲什麼，何時要開誠布公，全國都在等答案，彰化縣政府對此也回應表示，喬友大樓火災全案目前包括中央及司法調查都在進行中，等調查程序完成後，該負責就負責，該法辦就法辦。

縣府表示，自喬友大樓火災案發生，縣府即成立家屬關懷小組，每天與家屬保持聯繫，迄今從未間斷，期間也已向不幸往生的死者家屬提出初步說明災害事故過程。

縣府強調，基於尊重中央及司法，待內政部完成消防鑑定報告，及獲司法單位的同意，即會向社會大眾完整說明。另喬友大樓火災後之建築及消防後續檢討也已由研考單位列入管考案件持續進行中。

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