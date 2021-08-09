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陳佩琪不滿逛環南買個菜也被抹黑　氣到叫看電視的柯文哲轉台

▲▼陳佩琪跟柯文哲上市場買菜。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲陳佩琪跟柯文哲上市場買菜。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

政治中心／綜合報導

日前醫師陳佩琪日前因為不滿中央疫苗殘劑政策，頻頻抱怨，柯文哲卻說不想聽，讓她氣得一度不理會丈夫。不過7日夫妻倆一起逛環南市場，陳佩琪表示，自己在父親節當天煮了一桌好菜，又難得週日先生在家吃飯，卻被政論節目氣到要柯文哲轉台。

陳佩琪指出，難得週日柯文哲在家吃飯，又逢八八節，飯後也不忘打電話回新竹老家問安，這時卻聽到電視傳來三立幾個男名嘴和女主持人高亢的聲音：「 陳佩琪這個女人啊， 每次先生出事， 就跑出來」，平日自己辛苦做醫療，假期買個菜，「實在想不透我到底跟這兩男一女有什麼仇？市長也是想去看看環南的近況，竟也可以罵成這樣？」

陳佩琪表示，自己當下氣到叫柯文哲轉台，三立、民視的政論節目和年代、壹電視的新聞都在講一件柯文哲已經澄清千萬遍的事情，但還是照講、照汙衊不誤，「做這種用國家的錢洗國民腦袋的無本生意，還能賺到永遠執政，真是台灣的悲哀啊！」

陳佩琪在父親節當天也親自下廚，9日也在臉書貼照片展示她的「戰果」，煮了一桌地瓜葉、紅莧菜、空心菜、破布子炒龍鬚菜、三角豆腐還有一碗貢丸菇菇湯，陳佩琪表示，先生幾乎素食，好養得很。

▼陳佩琪下廚。（合成圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲▼陳佩琪下廚。（合成圖／翻攝陳佩琪臉書）

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關鍵字：

陳佩琪柯文哲政論節目菜市場

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