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地鐵上抽搐倒地！裝病喊「新冠病毒」乘客嚇壞奔逃　超慘下場曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯去年2月發生一起離譜事件，新冠疫情使得人心惶惶之際，一名年輕乘客突然摔倒在地，不斷抽搐，此時有人大喊「他感染新冠病毒」，周圍民眾嚇得四處奔逃，引發踩踏事故，事後卻被發現是場惡作劇，3名嫌犯日前都被判刑。

影片中可見，26歲男子札柏洛夫（Karomatullo Dzhaborov）去年2月在莫斯科搭乘地鐵途中突然摔落地面，看似癲癇發作。周圍乘客紛紛上前幫忙，但此時札柏洛夫開始抽搐，接著有個聲音喊道他染上新冠，乘客們難掩驚慌，紛紛起身逃離，車廂內一陣騷動。

這段影片最早於去年2月2日在一個惡作劇網站上公開，後來被刪除，具體拍攝時間不明。警方隨後對肇事者發出逮捕令，札柏洛夫隔天落網，因涉嫌流氓騷亂罪被拘留，最高可判5年監禁及50萬盧布（約新台幣19萬元）罰款。

札柏洛夫的律師波波夫（Aleksey Popov）宣稱，他在警方發出逮捕令後主動投案，策畫這場惡作劇是為提高民眾對新冠肺炎的認識，「他的目的是讓人們注意到，他們需要戴口罩來保護自己免受病毒侵害」，沒想到事態會如此嚴重。

《每日郵報》3日報導，札柏洛夫最終被判2年4個月徒刑。若法官允許將判刑結果出爐前被拘留的時間計入刑期，且檢方及地鐵管理局決定不提出上訴，他可能在3周內獲釋。二名共犯梅里克霍夫（Stanislav Melikhov）及伊薩琴科（Artur Isachenko）則被判2年徒刑，緩刑3年。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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